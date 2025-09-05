Ο Πάπας Λέων «μηχανόβιος»; Το κλικ που έγινε viral και η συμβολική κίνηση που συγκίνησε

Μια απρόσμενη εικόνα αντίκρισαν οι επισκέπτες της πλατείας του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, καθώς ο Πάπας Λέων, σε μια συμβολική αλλά γεμάτη νόημα κίνηση, κάθισε πίσω από το τιμόνι μιας μοτοσικλέτας, με στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να στηρίξει μια σημαντική φιλανθρωπική πρωτοβουλία.

Η δράση εντάσσεται σε μια ευρύτερη καμπάνια για τη συγκέντρωση χρημάτων με σκοπό την κατασκευή ενός σχολείου για παιδιά που εξαναγκάζονται να εργάζονται σε ορυχεία μίκα. Το ορυκτό αυτό, το οποίο διακρίνεται για την ικανότητά του να διασπάται σε λεπτά, διαφανή φύλλα, χρησιμοποιείται ευρέως στην κοσμητολογία και τη βιομηχανία χρωμάτων, όμως η εξόρυξή του συνδέεται συχνά με σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και κυρίως με την παιδική εργασία.

Η φωτογράφιση του Λέοντα ΙΔ’ πάνω στη μοτοσικλέτα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, με φόντο τη μεγαλοπρεπή Βασιλική του Αγίου Πέτρου.

Η πρωτοβουλία αυτή, πέρα από τον φιλανθρωπικό της χαρακτήρα, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα ενάντια στην εκμετάλλευση των παιδιών και υπέρ του δικαιώματος κάθε παιδιού στην εκπαίδευση και την αξιοπρέπεια.

Δράσεις σαν τη συγκεκριμένη έχουν επαναληφθεί, με την πιο πρόσφατη να αφορά τον εκλιπόντα Πάπα Φραγκίσκο, ο οποίος είχε υπογράψει στο αμάξωμα μίας Lamborghini Huracán, η οποία είχε και πάλι δημοπρατηθεί από τον οίκο RM Sotheby’s.

Δείτε το βίντεο: