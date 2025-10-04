Ελβετική Φρουρά: Οι πιο διάσημοι σωματοφύλακες απόκτησαν νέα στολή

Η Ελβετική Φρουρά του Βατικανού παρουσίασε τη νέα, σκούρα μπλε στρατιωτική επίσημη στολή, η οποία αποτελεί αναβίωση ενός ιστορικού ενδύματος. Οι 135 φρουροί θα τη φορούν σε γκαλά και σημαντικά δείπνα, χωρίς να αντικαθιστούν τις εμβληματικές ριγέ φορεσιές.

Οι Ελβετοί Φρουροί, ο μικρότερος στρατός στον κόσμο, που προστατεύει τον Πάπα επί πέντε αιώνες, απέκτησαν μια νέα επίσημη στολή. Η ανακοίνωση έγινε στην αυλή των στρατώνων του Βατικανού στις 2 Οκτωβρίου 2025, ενόψει της τελετής ορκωμοσίας των νέων νεοσυλλέκτων.

Η νέα φορεσιά, κατασκευασμένη κυρίως από μαλλί και σε χρώμα σκούρο μπλε, αποτελεί την αναβίωση μιας ιστορικής στρατιωτικής στολής που χρησιμοποιούνταν από τα τέλη του 1800 έως το 1976. Σύμφωνα με τον Διοικητή της Φρουράς, Christoph Graf, η νέα ερμηνεία «είναι πιο πιστή στην παράδοσή μας» και κόστισε 2.000 ευρώ το τεμάχιο, έχοντας πληρωθεί από έναν ευεργέτη.

«Αντιπροσωπεύουν μια σύνδεση μεταξύ του παρόντος και του παρελθόντος», δήλωσε ο Graf.

REUTERS/Yara Nardi

Καταρρίπτοντας τον Μύθο του Μιχαήλ Άγγελου

Παρά τη διαδεδομένη πεποίθηση, η περίφημη, πολύχρωμη στολή της Ελβετικής Φρουράς, με τα μπλε, κόκκινα και κίτρινα χρώματα (που συνδέονται με την οικογένεια των Μεδίκων), δεν σχεδιάστηκε από τον Μιχαήλ Άγγελο. Στην πραγματικότητα, εισήχθη στις αρχές του 20ού αιώνα από τον τότε διοικητή Jules Repond και συνεχίζει να ράβεται στο χέρι. Η νέα, μπλε στολή, προορίζεται για επίσημες εκδηλώσεις και δεν αντικαθιστά την εμβληματική «μεγάλη στολή».

REUTERS/Remo Casilli

Όρκος ζωής και θανάτου

Η φετινή τελετή ορκωμοσίας των 27 νέων φρουρών αναβλήθηκε από την παραδοσιακή ημερομηνία της 6ης Μαΐου λόγω του Κονκλάβιου που εξέλεξε τον Πάπα Λέοντα. Η 6η Μαΐου είναι ιστορική, καθώς σηματοδοτεί τη «Λεηλασία της Ρώμης» (1527), όπου 147 φρουροί έχασαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τον Πάπα Κλήμη Ζ'.

Οι νέοι φρουροί ορκίζονται να υπηρετούν τον Ποντίφικα «θυσιάζοντας, εάν χρειαστεί, ακόμα και τη ζωή μου για την υπεράσπισή του». Μάλιστα, ο εκπρόσωπος Τύπου της Φρουράς, Eliah Cinotti, αποκάλυψε πως, από την εκλογή του Πάπα Λέοντα ΙΔ', παρατηρείται «αύξηση αντικειμένων που εκτοξεύονται» προς τον Πάπα, κάτι που «μας ενοχλεί λίγο», αν και οι φρουροί είναι εκπαιδευμένοι να αποφεύγουν τη χρήση θανατηφόρας βίας.

Ο νεοσύλλεκτος Dario, 25 ετών, ο οποίος θα ορκιστεί στις 4 Οκτωβρίου, δήλωσε: «Αυτό που με εξέπληξε περισσότερο ήταν η επίδραση του Πάπα στους ανθρώπους, βλέποντας πόσο πολύ σεβασμό δέχεται». Η Φρουρά, που ιδρύθηκε από τον Πάπα Ιούλιο Β' το 1506, συνεχίζει έτσι τη μακραίωνη αποστολή της, με νέα εμφάνιση στα γκαλά και την ίδια ιερή υπόσχεση.