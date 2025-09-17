Χειριστήριο PlayStation θα γίνει εκκλησιαστικό κειμήλιο; - Ποιος ο ρόλος του influencer του Θεού

Ο Κάρλο Ακούτις, πιο γνωστός και ως «influencer του Θεού» είχε ξεχωριστό ταλέντο στους υπολογιστές και στα video games. Η πρόσφατη αγιοποίησή του από την Καθολική Εκκλησία έχει προκαλέσει φρενίτιδα για ό,τι έχει να κάνει με αντικείμενα που σχετίζονται με τον πρώτο άγιο της νέας χιλιετίας.

Και κάπως έτσι, ένα χειριστήριο της κονσόλας παιχνιδιών PlayStation μπορεί να πάρει μια θέση ανάμεσα σε εκκλησιαστικά κειμήλια και λείψανα αγίων της Καθολικής Εκκλησίας...

Ο Ιταλός, γεννημένος στο Λονδίνο, Κάρλο Ακούτις, αγιοποιήθηκε πρόσφατα από τον Πάπα Λέοντα ΙΔ', σε μια υπαίθρια τελετή στην πλατεία του Αγίου Πέτρου, παρουσία περίπου 80.000 πιστών. Ο «influencer του Θεού», όπως έγινε ευρύτερα γνωστός, πέθανε το 2006 σε ηλικία 15 ετών «χτυπημένος» από λευχαιμία και τα επόμενα χρόνια υπήρξαν αρκετά θαύματα που αποδόθηκαν σε αυτόν.



Τα τελευταία χρόνια εξάλλου, κειμήλια όπως τούφες από τα μαλλιά του Ακούτις, το περικάρδιό του -η μεμβράνη που περικλείει την καρδιά- και ένα κομμάτι ύφασμα που άγγιξε ο Άγιος Κάρλος έχουν εκτεθεί σε εκκλησίες παγκοσμίως και έχουν προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες πιστούς που θέλησαν να πάρουν κάτι από τη θεία χάρη του.

Έντονο ωστόσο είναι το ενδιαφέρον που υπάρχει και για αντικείμενα που σχετίζονται με την αγάπη του για την τεχνολογία και το ταλέντο του στους υπολογιστές και τα παιχνίδια, τα οποία λάτρευε να παίζει. Στην ηλικία των 8 ετών, ο Κάρλος Ακούτις απέκτησε την πρώτη του κονσόλα PlayStation και σύντομα έγινε φανατικός παίκτης, με τη μητέρα του ωστόσο να έχει δηλώσει σε συνεντεύξεις της ότι έπαιζε μόνο για μία ώρα την εβδομάδα.

Το... ιερό PlayStation

Πλέον, στους κόλπους των gamers και των θρησκευτικών αναλυτών έχει ξεκινήσει μία κουβέντα σχετικά με το αν το χειριστήριο PlayStation που χρησιμοποιούσε ο Ακούτις, θα μπορούσε να αναγνωριστεί ως εκκλησιαστικό κειμήλιο δεύτερης κατηγορίας από την Καθολική Εκκλησία.

Η Καθολική Εκκλησία κατηγοριοποιεί τα κειμήλια σε τρεις κατηγορίες, σύμφωνα με το Euronews. Τα κειμήλια πρώτης κατηγορίας είναι τα μέλη του σώματος ενός αγίου, δηλαδή τα λείψανά του. Τα κειμήλια δεύτερης κατηγορίας είναι αντικείμενα που ανήκαν ή χρησιμοποιήθηκαν συχνά από έναν Άγιο κατά τη διάρκεια της ζωής του. Τέλος, τα κειμήλια τρίτης κατηγορίας είναι αντικείμενα που έχουν έρθει σε επαφή με ένα κειμήλιο πρώτης ή δεύτερης κατηγορίας. Συνήθως είναι μικρά αντικείμενα -όπως ένα κομμάτι ύφασμα.

Στο ενημερωτικό του δελτίο με τίτλο Modern Relics, ο θρησκευτικός συγγραφέας Rohan Salmond είπε ότι πιστεύει πως το χειριστήριο PlayStation του Ακούτις θεωρείται πλέον κειμήλιο δεύτερης κατηγορίας.

Οι χρήστες του Reddit εξάλλου, έχουν διατυπώσει το ίδιο επιχείρημα σε διάφορα φόρουμ που επικεντρώνονται στον Καθολικισμό και σε φόρουμ παιχνιδιών.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό εάν το Βατικανό έχει εξετάσει αυτό το ενδεχόμενο.

Κλοπή και απάτη

Τον Απρίλιο, η Καθολική Εκκλησία ζήτησε από την αστυνομία στην Ιταλία να διερευνήσει την διαδικτυακή πώληση ορισμένων φερόμενων ως λειψάνων του Ακούτις, η πώληση των οποίων απαγορεύεται ρητά.

Ανώνυμος πωλητής είχε θέσει σε διαδικτυακή δημοπρασία μερικές υποτιθέμενες αυθεντικές τούφες από τα μαλλιά του Ακούτις, οι οποίες έφταναν σε τιμή άνω των 2.000 ευρώ, σύμφωνα με την Επισκοπή της Ασίζης.



Ο επίσκοπος Ντομένικο Σορεντίνο είχε δηλώσει τότε ότι η πώληση λειψάνων αποτελεί «μεγάλη προσβολή της θρησκευτικής πίστης».

Και μόλις αυτή την εβδομάδα, ένα κειμήλιο τρίτης κατηγορίας του Ακούτις -ένα μικρό, στρογγυλό κομμάτι υφάσματος- αναφέρθηκε ότι εκλάπη από μια ενορία στη δυτική Βενεζουέλα.



Το κειμήλιο, το οποίο φυλασσόταν σε μια γυάλινη λειψανοθήκη στην ενορία του Σάντο Ντομίνγκο ντε Γκουζμάν στην πολιτεία Μέριδα, εξαφανίστηκε μόλις δύο ημέρες αφότου ο Πάπας Λέων ΙΔ' ανακήρυξε Άγιο τον Ακούτις.



Είναι σύνηθες για την Καθολική Εκκλησία να δίνει ή να δανείζει λείψανα ή κειμήλια -πάντα δωρεάν- για να εκτίθενται σε προσκύνημα σε ενορίες και άλλες εκκλησίες. Στην περίπτωση αυτή, η ενορία της Βενεζουέλας είχε ζητήσει το κειμήλιο όταν ο Ακούτις βρισκόταν ένα βήμα πριν από την αγιοποίηση.