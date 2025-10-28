Αλβανία: Η πρώτη AI υπουργός είναι «έγκυος» - Ο ρόλος των «παιδιών» της

Η Αλβανία όχι μόνο κατασκεύασε την πρώτη υπουργό ρομπότ με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά τώρα η υπουργός αυτή είναι και «έγκυος».

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, κάθε βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος θα πάρει ένα από τα 83 «παιδιά» της υπουργού Ντιέλα.

Τα «παιδιά» της AI υπουργού θα αποτελούν τους βοηθούς που θα έχουν αποστολή να καταγράφουν συνεδριάσεις, να προετοιμάζουν περιλήψεις και να προτείνουν απαντήσεις, με στόχο να βελτιωθεί η διαφάνεια και η αποτελεσματικότητα στη διακυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, ο Έντι Ράμα δήλωσε: «Σήμερα αναλάβαμε ένα μεγάλο ρίσκο με τη Ντιέλα και είμαι πολύ ευχαριστημένος. Είναι «έγκυος» για πρώτη φορά και με 83 «παιδιά»… Κάθε ένα από αυτά θα είναι βοηθός που θα παρακολουθεί τις συνεδριάσεις, θα καταγράφει όλα όσα συμβαίνουν και θα υποβάλλει προτάσεις στους βουλευτές. Αυτά τα «παιδιά» θα έχουν τις γνώσεις της «μητέρας» τους».

Albanski premijer Edi Rama izazvao je u subotu pažnju neobičnom izjavom da je njegova vještačkom inteligencijom kreirana ministrica, po imenu Diela, „trudna“ – i to sa „83 djece“. Kako je objasnio, riječ je o 83 digitalna asistenta, po jednog za svakog poslanika vladajuće… pic.twitter.com/iahflF1z50 — Anadolu BHSC (@aa_balkans) October 26, 2025

Η πρώτη χώρα με AI υπουργό

Το όνομά της είναι Ντιέλλα (Diella), που σημαίνει «ηλιαχτίδα» στα αλβανικά, και θα είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων.

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, ο Ράμα είχε αναφέρει πως ίσως κάποια μέρα η χώρα αποκτήσει έναν ψηφιακό υπουργό ή ακόμα και πρωθυπουργό τεχνητής νοημοσύνης. Λίγοι όμως πίστευαν ότι αυτή η μέρα θα ερχόταν τόσο γρήγορα.

Η λύση στην διαφθορά

Θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».

Η ανάθεση τέτοιων συμβάσεων αποτελεί εδώ και καιρό πηγή σκανδάλων διαφθοράς στην Αλβανία, μια βαλκανική χώρα που ειδικοί λένε ότι είναι κόμβος για συμμορίες που επιδιώκουν να ξεπλύνουν τα χρήματά τους από παράνομο εμπόριο ναρκωτικών και όπλων σε όλον τον κόσμο, και όπου η διαφθορά φτάνει στα κλιμάκια της εξουσίας.

Η Diella ξεκίνησε αρχικά στις αρχές του έτους ως εικονική βοηθός TN στην πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να λαμβάνουν έγγραφα του δημοσίου. Ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία, παρέχει βοήθεια μέσω φωνητικών εντολών και εκδίδει έγγραφα με ηλεκτρονικές σφραγίδες, μειώνοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.