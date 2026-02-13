Αλβανίδα ηθοποιός κατά Ράμα: «Έφτιαξαν την ΑΙ υπουργό με μοντέλο εμένα» - Ζητά 1 εκ. ευρώ αποζημίωση

Αξέχαστος έχει μείνει ο «διορισμός» μίας υπουργού που ήταν δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης στην κυβέρνηση της Αλβανίας, ως υπεύθυνης μάλιστα για τον έλεγχο της διαφάνειας στις κυβερνητικές συμβάσεις, κίνηση που προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις εντός και εκτός της χώρας.

Ωστόσο, η «καινοτομία» αυτή φέρνει στον Έντι Ράμα νέα προβλήματα καθώς μία Αλβανίδα ηθοποιός μηνύει την κυβέρνηση επειδή υποστηρίζει ότι χρησιμοποίησε το πρόσωπο και τη φωνή της για να δημιουργήσει το avatar αυτής της AI «υπουργού».

Υπενθυμίζεται ότι όταν ο Έντι Ράμα ξεκίνησε την τέταρτη θητεία του ως πρωθυπουργός της Αλβανίας τον Σεπτέμβριο του 2025, όρισε την Diella, που σημαίνει «ήλιος» στα αλβανικά, εικονική υπουργό -που δημιουργήθηκε από τεχνητή νοημοσύνη- για να επιβλέπει την ανάθεση κυβερνητικών συμβάσεων, ως βήμα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

«Η Diella είναι το πρώτο μέλος του υπουργικού συμβουλίου που δεν είναι φυσικά παρόν, αλλά είναι ουσιαστικά προϊόν τεχνητής νοημοσύνης», δήλωνε τότε ο Ράμα. Θα βοηθήσει να γίνει η Αλβανία «μια χώρα όπου οι δημόσιοι διαγωνισμοί είναι 100% απαλλαγμένοι από διαφθορά».

Η Diella ξεκίνησε αρχικά στις αρχές του έτους ως εικονική βοηθός τεχνητής νοημοσύνης στην πλατφόρμα e-Albania, βοηθώντας πολίτες και επιχειρήσεις να λαμβάνουν έγγραφα του δημοσίου.

Ντυμένη με παραδοσιακή αλβανική ενδυμασία, παρέχει βοήθεια μέσω φωνητικών εντολών και εκδίδει έγγραφα με ηλεκτρονικές σφραγίδες, μειώνοντας γραφειοκρατικές καθυστερήσεις.

Η Diella φέρεται να έχει τα χαρακτηριστικά του προσώπου και της φωνής της Ανίλα Μπίσα, μιας ηθοποιού του κινηματογράφου και του θεάτρου, η οποία δηλώνει ότι ποτέ δεν έδωσε τη συγκατάθεσή της για να χρησιμοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της με αυτόν τον τρόπο, που έχει ως αποτέλεσμα να πέφτει θύμα παρενοχλήσεων στο διαδίκτυο και ανεπιθύμητης προσοχής στον δρόμο.

«Όσοι δεν συμπαθούν τον Ράμα, τώρα μισούν κι εμένα»

«Αρχικά ξαφνιάστηκα, χαμογέλασα και είπα ότι πρέπει να είναι αστείο», δήλωσε η Μπίσα στο Reuters. «Τώρα οι άνθρωποι με φωνάζουν Diella και θεωρούν πως είμαι απλώς μια ακόμη υπουργός της κυβέρνησης», είπε.

Η ίδια λέει ότι επέτρεψε να χρησιμοποιηθούν τα χαρακτηριστικά της πέρσι ως εικονικής AI βοηθού στην πλατφόρμα e-Albania, αλλά όχι ως εικονικής υπουργού στο κυβερνητικό επιτελείο του Ράμα. «Όσοι δεν συμπαθούν τον πρωθυπουργό, τώρα με μισούν κι εμένα», ανέφερε η Μπίσα.

Η κυβέρνηση αρνείται ότι χρησιμοποίησε τα χαρακτηριστικά της με ακατάλληλο τρόπο.

Η «μήνυση είναι μια ανοησία, αλλά χαιρετίζουμε την ευκαιρία να λύσουμε την υπόθεση μια για πάντα σε δικαστήριο», τόνισε το γραφείο Τύπου της κυβέρνησης απαντώντας σε ερωτήσεις του Reuters.

Η δημόσια εικόνα της αλβανικής κυβέρνησης έχει πληγεί από τον Δεκέμβριο, αφού μια ειδική εισαγγελική μονάδα απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος της αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Μπελίντα Μπαλούκου, για ανάμιξή της σε διαγωνισμούς για έργα υποδομών, κατηγορίες που η ίδια αρνείται.

Η εικόνα της Diella εμφανίζεται στην πρώτη σειρά των ονομάτων που απαρτίζουν το υπουργικό συμβούλιο στον ιστότοπο της κυβέρνησης, δίπλα σε φωτογραφίες του Ράμα και της Μπαλούκου.

«1 εκατομμύριο ευρώ αποζημίωση είναι εύλογο ποσό»

Ένα δικαστήριο αναμένεται να αποφασίσει την ερχόμενη Δευτέρα (16/2) αν θα δώσει εντολή στην κυβέρνηση να σταματήσει να χρησιμοποιεί την εικόνα της Μπίσα.

Ο δικηγόρος της, Αρανίτ Ρόσι, δήλωσε ότι η Μπίσα ζητά 1 εκατομμύριο ευρώ ως αποζημίωση.

«Ο νόμος ορίζει ότι σε περιπτώσεις παραβίασης προσωπικών δεδομένων, οι κυρώσεις για τους κρατικούς θεσμούς φτάνουν έως και τα 21 εκατομμύρια ευρώ, επομένως το αίτημά μας για 1 εκατομμύριο είναι ένα εύλογο ποσό», είπε.