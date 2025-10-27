Θρήνος στο Αζερμπαϊτζάν: Νύφη αυτοκτόνησε λόγω κριτικής για το... άσεμνο νυφικό της

Τέλος στη ζωή της έβαλε μια νεαρή στο Αζερμπαϊτζάν, όταν η οικογένεια του γαμπρού της, άσκησε σφοδρή κριτική στο νυφικό που επέλεξε να φορέσει την μεγάλη της μέρας, αποκαλώντας το, ως «πολύ αποκαλυπτικό» και «προκλητικό».

Ο λόγος για την 19χρονη Λιαμάν Μαμαντλί κατηγορήθηκε ότι φαινόταν πολύ... γυμνή τη μέρα του γάμου της επειδή το νυφικό της άφηνε ακάλυπτους τους ώμους της, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της DailyMail.

Ο πατέρας της, Μουράτ Μπαϊράμοφ, είπε ότι είχε συνταραχθεί από την κριτική που είχε υποστεί και λίγο αργότερα αυτοκτόνησε στον κήπο του σπιτιού των γονιών της στο Μινγκατσεβίρ του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο γαμπρός της κόρης μου και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου λόγω του νυφικού της», είπε και συνέχισε ο πατέρας της άτυχης κοπέλας. «Η κόρη μου δεν άντεξε και αυτοκτόνησε».

Αν και η θρησκεία της Μαμαντλί δεν έχει αναφερθεί, το Αζερμπαϊτζάν είναι ένα έθνος με μουσουλμανική πλειοψηφία.

Ο πατέρας της διέψευσε κατηγορηματικά δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης ότι η κόρη του μπορεί να ένιωσε πιέσεις να παντρευτεί έναν μεγαλύτερο άνδρα, τον Ελνούρ Μαμενλί, 33 ετών.

«Είπαν: "Τι ντροπή. Πώς μπόρεσες να αφήσεις την κόρη σου να φορέσει ένα τόσο ντροπιαστικό, αποκαλυπτικό νυφικό;"

«Απαντήσαμε ότι ήταν ένα κανονικό φόρεμα - το είδος που φορούν πολλές νύφες. Αλλά δεν ηρεμούσαν και συνέχιζαν να μαλώνουν.

«Η διαμάχη συνεχίστηκε την επόμενη μέρα», είπε.

Οι γονείς του συζύγου την κατηγόρησαν ότι «ντρόπιασε τον γιο και την οικογένειά τους».

Ο πενθών πατέρας είπε: «Η κόρη μου δεν άντεξε. Μέσα στην αγωνία και τη συναισθηματική της αναταραχή, έβαλε τέλος στη ζωή της».

Ο νέος σύζυγός της ήρθε στην κηδεία, αλλά ο συντετριμμένος πατέρας είπε ότι «αρνήθηκε να τους αφήσει να μείνουν» και «τις έδιωξε».

Η αστυνομία διερευνά τώρα εάν θα κινήσει ποινική διαδικασία για τον «εκφοβισμό» της νύφης πριν από τον τραγικό θάνατό της.

Το περιστατικό στο Ιράν με τις ξέφρενες αντιδράσεις

Το σκηνικό συνέβη μόλις μια εβδομάδα αφότου ένας σύμβουλος του Αγιατολάχ του Ιράν, ο οποίος βοήθησε στην οργάνωση μιας καταστολής των διαδηλωτών κατά της χιτζάμπ, προκάλεσε κατακραυγή στο Ιράν, αφού άφησε την κόρη του να παντρευτεί με ένα «αποκαλυπτικό» φόρεμα.

Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τον Αλί Σαμχανί, κορυφαίο σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν και μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας, να συνοδεύει την κόρη του, Φατεμέ, σε μια αίθουσα γάμου στο πολυτελές ξενοδοχείο Espinas Palace της Τεχεράνης.

Η νύφη φορούσε ένα λευκό φόρεμα χωρίς τιράντες με χαμηλό ντεκολτέ.