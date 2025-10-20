Σάλος στο Ιράν με τον «δυτικό» γάμο της κόρης συμβούλου του Χαμενεΐ - Χλιδή και νυφικό με... ντεκολτέ

Σάλο έχει προκαλέσει στο Ιράν ο «δυτικού τύπου» γάμος της κόρης του Αλί Σαμχανί, στενού συνεργάτη και συμβούλου του ανώτατου ηγέτη Αλί Χαμενεΐ.

Την ώρα που η Αστυνομία Ηθών επιδεικνύει πρωτοφανή αυστηρότητα απέναντι στις γυναίκες που δεν συμμορφώνονται με τον νόμο της Σαρίας, το βίντεο από τη γαμήλια τελετή –με τη νύφη χωρίς μαντίλα και με ενδυματολογικές επιλογές ξένες προς τις αυστηρές ισλαμικές επιταγές– αλλά και η πολυτελής δεξίωση στο ξενοδοχείο Espinas Parsian της Τεχεράνης έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς πολλοί πολίτες επισημαίνουν ότι η υπόθεση αποκαλύπτει τον επιλεκτικό τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι νόμοι, καθώς οι ελίτ οικογένειες απολαμβάνουν ελευθερίες και προνόμια που στερούνται οι απλοί πολίτες.

Το αποκαλυπτικό νυφικό και ο χλιδάτος γάμος

Η τελετή, πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2024, στο ξενοδοχείο Espinas Parsian της Τεχεράνης, ωστόσο ήρθε στο προσκήνιο πρόσφατα, όταν διέρρευσαν βίντεο στο Χ.

Τα πλάνα δείχνουν τον Σαμχάνι να συνοδεύει την κόρη του, ενώ γυναίκες φορούν χαλαρά μαντίλια που δεν καλύπτουν τα μαλλιά τους. Ο γαμπρός και μια γυναίκα, πιθανώς η μητέρα του, εμφανίζονται με ρούχα «δυτικού τύπου».

Οι εικόνες αυτές προκάλεσαν οργή στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κατηγορούν τον Σαμχανί για υποκρισία, δεδομένων των υποχρεωτικών νόμων περί χιτζάμπ και σεμνότητας που περιορίζουν την ενδυμασία των γυναικών εδώ και δεκαετίες.

Το κόστος της τελετής προκάλεσε επίσης αντιδράσεις. Συγκεκριμένα κόστισε 1,4 δισεκατομμύρια τομάν (περίπου 11.000 ευρώ). Η ιρανική εφημερίδα Arman Melli σημειώνει την αντίφαση μεταξύ των απαιτήσεων για υπομονή των πολιτών εν μέσω οικονομικών κυρώσεων και της διοργάνωσης τόσο ακριβών γαμήλιων τελετών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει δημοσίευμα της DailyMail το 2022 περίπου το ήμισυ του πληθυσμού του Ιράν, των 92 εκατομμυρίων, βρισκόταν κάτω από το όριο της φτώχειας, σύμφωνα με αναφορές του Στατιστικού Κέντρου του Ιράν.

Ο Αλί Σαμχάνι, ο οποίος υπηρέτησε ως γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας από το 2013 έως το 2023 και παραμένει στενός σύμβουλος του Χαμενεΐ, κατηγόρησε το Ισραήλ για τη διαρροή των βίντεο, τα οποία επανεμφανίστηκαν πρόσφατα στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγιναν viral.

Το βίντεο από τον γάμο της κόρης του Σαμχανί, το οποίο φέρεται να διέρρευσε στην πλατφόρμα Χ στις 17 Οκτωβρίου, κυκλοφόρησε σε μια περίοδο που η Τεχεράνη φέρεται να σχεδιάζει την πρόσληψη 80.000 αστυνομικών για την επιβολή της συμμόρφωσης των γυναικών με τον ισλαμικό ενδυματολογικό κώδικα.

Δείτε βίντεο:

Η εξόριστη Ιρανή ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των γυναικών Masih Alinejad έγραψε σχετικά: «Η κόρη του Αλί Σαμχανί, ενός από τους κορυφαίους θεματοφύλακες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, είχε έναν πλούσιο γάμο με ένα φόρεμα χωρίς τιράντες. Εν τω μεταξύ, οι γυναίκες στο Ιράν ξυλοκοπούνται επειδή δείχνουν τα μαλλιά τους και οι νέοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να παντρευτούν.

Αυτό το βίντεο έκανε εκατομμύρια Ιρανούς να εξαγριωθούν. Επειδή επιβάλλουν τις “ισλαμικές αξίες” με σφαίρες, γκλομπ και φυλακές σε όλους εκτός από τους εαυτούς τους. Αυτό δεν είναι υποκρισία, είναι το σύστημα. Κηρύττουν “σεμνότητα”, ενώ οι δικές τους κόρες παρελαύνουν με επώνυμα φορέματα. Το μήνυμα δεν θα μπορούσε να είναι πιο ξεκάθαρο: Οι κανόνες είναι για εσάς, όχι για εκείνους».

