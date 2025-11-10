Νεκρός Ιρανός ακτιβιστής που έκαψε σε βίντεο φωτογραφία του Χαμενεΐ - Όργιο αναφορών για δολοφονία

Ο θάνατος ενός νεαρού Ιρανού που είχε βιντεοσκοπήσει τον εαυτό του να καίει μια φωτογραφία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, προκάλεσε διαμάχη μεταξύ των κρατικών μέσων ενημέρωσης και των ακτιβιστών σχετικά με τον τρόπο θανάτου του.



Κυβερνητικοί ιστότοποι ειδήσεων ανέφεραν ότι ο Ομίντ Σαρλάκ βρέθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στο αυτοκίνητό του στο δυτικό Ιράν με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του. Η ιρανική αστυνομία δήλωσε ότι ο Σαρλάκ «αυτοκτόνησε».



Ωστόσο, τα αντικυβερνητικά μέσα ενημέρωσης και οι ακτιβιστές υποστηρίζουν ότι ο χρόνος του θανάτου του, που συνέπεσε με τη δημόσια καταγγελία του κατά της κυβέρνησης, δημιουργεί υποψίες ότι δολοφονήθηκε λόγω των απόψεών του.



Λίγες ώρες πριν βρεθεί το πτώμα του Σαρλάκ, ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον έδειχνε να καίει τη φωτογραφία του ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

MEURTRE. Le corps sans vie d’Omid Sarlak, un jeune homme de 27 ans originaire d’Aligudarz, dans l’ouest de l’#Iran, a été retrouvé criblé de balles samedi 1er novembre 2025 dans une voiture, à côté d’une arme à feu.



Ο σάλος που προκλήθηκε από το περιστατικό φαίνεται να αποτελεί απειλή για το καθεστώς, καθώς ο Σαρλάκ έχει γίνει σύμβολο για τους ακτιβιστές, πολλοί από τους οποίους τον ακολούθησαν καίγοντας τη φωτογραφία του Χαμενεΐ σε ένδειξη αλληλεγγύης και δημοσιεύοντας τα βίντεο στο διαδίκτυο.



Οι υποψίες για δολοφονία εντάθηκαν μετά από ένα βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως και έδειχνε τον πατέρα του Σαρλάκ να λέει, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε και ο Guardian, στον τόπο του θανάτου του γιου του: «Σκότωσαν τον ήρωά μου εδώ». Μια φωνή που δεν φαίνεται στο βίντεο ακούγεται να λέει ότι «τον περικύκλωσαν και τον πυροβόλησαν».



Αργότερα, σε τηλεοπτική συνέντευξη που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο πατέρας του Σαρλάκ ζήτησε από τον κόσμο «να μην δίνει σημασία σε ό,τι κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να αφήσει τις δικαστικές Αρχές να χειριστούν το θέμα». Ακτιβιστές δήλωσαν ότι η οικογένεια βρισκόταν υπό παρακολούθηση.

Εκατοντάδες είναι αυτοί που παρευρέθηκαν στην κηδεία του Σαρλάκ και φώναζαν συνθήματα όπως «θάνατος στον δικτάτορα» και «θάνατος στον Χαμενεΐ».



Στο βίντεο που ανέβασε ο Σαρλάκ στο Instagram λίγες ώρες πριν από τον θάνατό του, ακούγεται στο παρασκήνιο η ηχογράφηση μιας ομιλίας του πρώην σάχη του Ιράν, Μοχάμαντ Ρεζά Παχλαβί. Το 1979, ο Παχλαβί εγκατέλειψε το Ιράν και την ίδια χρονιά την εξουσία ανέλαβε η ισλαμική κυβέρνηση. Ορισμένοι αντικυβερνητικοί ακτιβιστές νοσταλγούν τη μοναρχία.



Σε μια άλλη από τις τελευταίες αναρτήσεις του στο Instagram, έγραψε: «Πόσο καιρό πρέπει να υπομένουμε την ταπείνωση, τη φτώχεια και την καταπίεση; Αυτοί οι κληρικοί δεν είναι παρά ένα εμπόδιο που πρέπει να ξεπεράσει η νεολαία του Ιράν».



Ο Σαρλάκ ήταν φοιτητής και ερασιτέχνης πυγμάχος, οπαδός του Ιρανού παλαιστή Εμπραχίμ Εσαγκί. Ο Εσαγκί είπε στην εφημερίδα Guardian ότι ο Σαρλάκ είχε επικοινωνήσει μέσω Instagram μαζί του λίγο πριν πεθάνει. «Μου έστειλε ένα μήνυμα ότι η ζωή του κινδύνευε και ότι αν του συνέβαινε κάτι, θα έπρεπε να γίνουμε η φωνή του».



