Τραγωδία στη Βρετανία: Τον συνέλαβαν κατά λάθος, αυτοκτόνησε η μνηστή του και μετά «έφυγε» εκείνος

Ένα τραγικό παιχνίδι που έπαιξε η μοίρα σε δύο ερωτευμένους ανθρώπους, τους οδήγησε στον θάνατο. Ο Κρεγκ και η Τσέρι ήταν μαζί από παιδιά. Κι όταν εκείνη έβαλε τέλος στη ζωή της μετά από ένα απίστευτο λάθος της βρετανικής αστυνομίας που οδήγησε στη σύλληψή του, εκείνος αποφάσισε να «σβήσει» αρνούμενος να λάβει τη θεραπεία που χρειαζόταν για τα νεφρά του, επειδή δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει χωρίς την αγαπημένη του.

Ο Κρεγκ Τζάκσον, ο οποίος υπεβλήθη σε μεταμόσχευση νεφρού λαμβάνοντας μόσχευμα από τον πατέρα του το 2017, σταμάτησε τη θεραπεία αιμοκάθαρσης και βρήκε τραγικό θάνατο τον Ιανουάριο, έχοντας αποκαλύψει στη μητέρα του ότι δεν μπορούσε να ζήσει χωρίς την αρραβωνιαστικιά του, Τσέρι Τέρνερ, η οποία αυτοκτόνησε την 1η Ιουλίου 2022.

Η 31χρονη μέλλουσα νύφη αυτοκτόνησε επτά μήνες αφότου η αστυνομία έκανε έφοδο στο σπίτι τους και συνέλαβε τον Κρεγκ Τζάκσον υπό την απειλή όπλου σε μια απίστευτη ιστορία λανθασμένης σύλληψης.

Η κοπέλα ανέπτυξε αγχώδη διαταραχή αφότου ο σύντροφός της -με τον οποίο ήταν μαζί από την ηλικία των 13 ετών- συνελήφθη στη δραματική επιδρομή στο σπίτι τους στο Νιούκαστλ.

Η έφοδος που οδήγησε στην αυτοκτονία

Ο Κρεγκ οδηγήθηκε εκτός σπιτιού με τα εσώρουχά του από ένοπλους αστυνομικούς, αφήνοντας την αρραβωνιαστικιά του να τρέμει και να μην μπορεί να συνέλθει, όπως αποκαλύπτει η Daily Mail, που φέρνει στο φως τις άγνωστες λεπτομέρειες αυτού του δράματος.

Οι αστυνομικοί παραδέχτηκαν αργότερα ότι «εντόπισαν τον λάθος άνδρα» και συνέλαβαν κατά λάθος τον Κρεγκ, ενώ ερευνούσαν ένα «σοβαρό αδίκημα» στην περιοχή. Τον είχαν μπερδέψει με έναν άλλο άνδρα με το ίδιο όνομα, ο οποίος φερόταν να εμπλέκεται σε εγκλήματα με όπλα.



Ωστόσο χρειάστηκαν δύο μήνες για να ειδοποιήσει η αστυνομία το ζευγάρι ότι ο Κρεγκ Τζάκσον δεν βρισκόταν πλέον υπό έρευνα.



Το σώμα ενόρκων σε δικαστήριο της Βρετανίας απεφάνθη τη Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 ότι η έφοδος από ένοπλους αστυνομικούς «προκάλεσε μια αγχώδη διαταραχή που οδήγησε στην αυτοκτονία της Τσέρι».



Αποκαλύπτοντας τη διπλή τραγωδία, η μητέρα του Κρεγκ Τζάκσον, η 59χρονη Σούζαν, δήλωσε στη Mirror: «Ο γιος μου αποφάσισε να εγκαταλείψει τη θεραπεία που χρειαζόταν μετά τη μεταμόσχευση νεφρού. Αν η Τσέρι ήταν ακόμα ζωντανή σήμερα, ο Κρεγκ θα ήταν ακόμα ζωντανός».

Και πρόσθεσε: «Τον παρακάλεσα να πάει για θεραπεία. Μετακόμισα στο σπίτι του για να τον φροντίσω. Είπε "Μαμά, σ' αγαπώ, αλλά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς την Τσέρι". Ήταν ο παιδικός του έρωτας. Ήταν μαζί από την ηλικία των 13 ετών. Η Τσέρι ήταν τόσο όμορφη, μέσα και έξω, ήταν σαν κόρη μου».



«Η ιστορία της Τσέρι και του Κρεγκ θα ακουστεί, θα τιμηθεί και δεν θα ξεχαστεί ποτέ. Η αγάπη τους ήταν κάτι πραγματικά ξεχωριστό, δύο λαμπερές ψυχές που έφερναν φως, γέλιο και χαρά όπου κι αν πήγαιναν. Ο τρόπος που αγαπούσαν ο ένας τον άλλον ήταν αγνός και άρρηκτος, μια αγάπη που θα ζει στις καρδιές μας για πάντα. Αν και ο χρόνος τους εδώ ήταν πολύ σύντομος, ο δεσμός τους και η μνήμη τους θα παραμείνουν αιώνια», δήλωσε συγγενής της οικογένειας.

