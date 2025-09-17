Γυναικοκτονία στο Μενίδι: Aναβολή στη δίκη του 51χρονου δράστη - Δεν είχε δοθεί εντολή για μεταγωγή

Διακοπή για τις 16 Οκτωβρίου, έλαβε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, του οικοδόμου που κατηγορείται ότι τον Μάιο του 2024 μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την πρώην σύντροφό του, Ενκελέιντα, στο Μενίδι, στη μέση του δρόμου.

Το θύμα ήταν μητέρα των δύο παιδιών τους και είχε επανειλημμένα ζητήσει την προστασία των αρχών χωρίς να καταφέρει να διασφαλίσει την ασφάλειά της, λίγες μόλις εβδομάδες μετά τη στυγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της.

Σήμερα, το δικαστήριο δεν άρχισε καθώς δεν είχε δοθεί εντολή από την εισαγγελία εφετών, για τη μεταγωγή του κατηγορούμενου από τις φυλακές Λάρισας όπου κρατείται.

Τελικά, ο κατηγορούμενος χορήγησε εξ αποστάσεως βεβαίωση στη δικηγόρου του να τον εκπροσωπήσει στη διαδικασία.

Το χρονικό

Υπενθυμίζεται, πως όλα συνέβησαν τα ξημερώματα της Πέμπτης 16 Μαΐου 2024. Ο κατηγορούμενος είχε στήσει καρτέρι στην άτυχη γυναίκα, με την οποία βρίσκονταν σε διάσταση από τον Μάρτιο και είχαν αποκτήσει δύο παιδιά.

Το θύμα είχε δεχτεί 17 μαχαιριές στον λαιμό και τον θώρακα. Η σκηνή του εγκλήματος αποτυπώθηκε σε κάμερα ασφαλείας ενώ η κόρη του ζευγαριού ήταν εκείνη που είπε στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας της ήταν εκείνος που αποτυπωνόταν σε κάμερα ασφαλείας στο σημείο της επίθεσης. Οι αστυνομικοί γνώριζαν πια ποιος ήταν ο δράστης.

Μετά τη δολοφονία, ο δράστης είχε πάει σε ένα ξενοδοχείο, πλήρωσε ώστε να μείνει το βράδυ και έπειτα άρχισε να περιφέρεται στην περιοχή, μέχρι που η ΕΛ.ΑΣ. τον εντόπισε στην οικοδομή.

Οι αναφορές για περιστατικά ξυλοδαρμών και απειλών στον γάμο τους δεν ήταν λίγες, με την 40χρονη να είχε φτάσει στο σημείο να τον καταγγείλει τρεις φορές για ενδοοικογενειακή βία.