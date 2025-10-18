Κινηματογραφική καταδίωξη στην Καστοριά: Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός χωρίς δίπλωμα

Σκηνές χολιγουντιανής ταινίας εκτυλίχθηκαν τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Καστοριά, με αστυνομικούς να καταδιώκουν ένα αυτοκίνητο και τελικά να συλλαμβάνουν τον οδηγό του.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα έπειτα από αρκετά χιλιόμετρα, διαπιστώνοντας ότι ο οδηγός ήταν μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα οδήγησης.

Αγνόησε το σήμα των αστυνομικών

Το περιστατικό ξεκίνησε όταν το πλήρωμα της Τροχαίας έκανε σήμα σε ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν τρία άτομα, προκειμένου να σταματήσει για έλεγχο. Ο οδηγός, ωστόσο, αγνόησε την εντολή των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη που ξεκίνησε από το χωριό Δισπηλιό και κατέληξε μέσα στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η επιχείρηση κράτησε αρκετή ώρα, μέχρις ότου οι αστυνομικοί καταφέρουν να σταματήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες στον οδηγό. Από το αλκοτέστ που του έγινε προέκυψε ότι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, ενώ διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν διέθετε άδεια οδήγησης, καθώς του είχε αφαιρεθεί στο παρελθόν λόγω παρόμοιου περιστατικού.

Αρνήθηκε να συνεργαστεί

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ο άνδρας αρνήθηκε να συνεργαστεί και προκάλεσε επεισόδιο έντασης, με αποτέλεσμα να κληθούν ενισχύσεις από την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς. Ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο για να συνδράμουν, ενώ η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο.

Λίγο αργότερα, ο συλληφθείς και οι δύο συνεπιβάτες του μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Μέγαρο Καστοριάς. Ο οδηγός κρατείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου και θα οδηγηθεί στη δικαιοσύνη, αντιμετωπίζοντας κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, οδήγηση χωρίς δίπλωμα και απείθεια προς τις αρχές.