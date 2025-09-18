Συναγερμός στην Καστοριά: Άνδρας βρέθηκε θετικός στη φυματίωση - Αρνητικές οι στενές επαφές του

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές της χώρας, μετά το κρούσμα φυματίωσης που εντοπίστηκε στην Καστοριά. Συγκεκριμένα, ένας άνδρας από την πόλη της Δυτικής Μακεδονίας βρέθηκε θετικός στον ιό της φυματίωσης, μετά από εργαστηριακό έλεγχο και αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων.

Ο άνδρας ήδη λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή με αντιβιοτικά και οι γιατροί εκφράζουν την αισιοδοξία τους για την αποθεραπεία του, καθώς ανταποκρίνεται θετικά μέχρι στιγμής.

Πληροφορίες της ΕΡΤ αναφέρουν ότι ο άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων για εξειδικευμένη παρακολούθηση. Η κατάστασή του ωστόσο είναι ελεγχόμενη και ενδεικτικό είναι ότι ο ασθενής δεν βρίσκεται σε καθεστώς καραντίνας, ακολουθώντας τα σύγχρονα πρωτόκολλα για τη διαχείριση της νόσου.

Αμέσως μετά τη διάγνωση, οι αρμόδιες υγειονομικές Αρχές προχώρησαν στην απαραίτητη ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς. Διενεργήθηκαν εκτενείς εργαστηριακοί έλεγχοι τόσο στα μέλη του στενού οικογενειακού του περιβάλλοντος όσο και στους συναδέλφους του στον εργασιακό του χώρο.



Το θετικό ήταν ότι τα αποτελέσματα των ελέγχων υπήρξαν καθησυχαστικά, καθώς δεν διαπιστώθηκε άλλη θετική περίπτωση στον ιό της φυματίωσης κι έτσι δεν υπάρχει ανησυχία για διασπορά του ιού.

Στο μεταξύ, στον alphafm.gr μίλησε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Καστοριάς Λάζαρος Παπαδόπουλος λέγοντας πως «εδώ και ελάχιστες ώρες έχουμε ενημερωθεί κι εμείς, δεν χρειάζεται πανικός. Ο ασθενής μέχρι αυτή την στιγμή είναι καλά και δεν θα πρέπει να πανικοβληθούν οι πολίτες τουλάχιστον με τα δεδομένα της στιγμής».

Τι είναι η φυματίωση

Η φυματίωση είναι μια λοιμώδης νόσος που συχνά προσβάλλει τους πνεύμονες, αν και μπορεί να βρίσκεται και σε άλλα μέρη του σώματος, αναφέρει το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Πνεύμονα. Η λοίμωξη δημιουργεί πολλά μικρά οζίδια που λέγονται «φυμάτια» στα προσβεβλημένα όργανα.

Τα φυμάτια βαθμιαία αντικαθιστούν τις φυσιολογικές δομές και εν μέρει καταστρέφουν τους ιστούς, δημιουργώντας κοιλότητες ή «σπήλαια». Η φυματίωση αναπτύσσεται αργά σε διάστημα εβδομάδων ή μηνών. Χωρίς θεραπεία θα οδηγήσει στο θάνατο στις μισές περίπου περιπτώσεις. Με τη σωστή θεραπεία μπορεί να ιαθεί, αλλά μπορεί να αφήσει ουλές ή παραμορφώσεις στα όργανα αν δεν θεραπευθεί εγκαίρως.

Τι προκαλεί τη φυματίωση;

Η φυματίωση προκαλείται από ένα μικρόβιο που ονομάζεται Μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Αυτό αναπτύσσεται πολύ αργά και δεν σκοτώνεται από τα αντιβιοτικά που είναι δραστικά εναντίον των περισσοτέρων μικροβίων (π.χ. εναντίον της κοινής πνευμονίας ή άλλων λοιμώξεων).

Πού είναι πιο συχνή η φυματίωση;

Η φυματίωση υπάρχει σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα είναι σπάνια στις βιομηχανικές χώρες, αλλά πολύ πιο συχνή στην Υποσαχάρια Αφρική, την Ασία και την Ανατολική Ευρώπη. Η παρακάτω εικόνα δείχνει τη συχνότητα της φυματίωσης ανά 100.000 πληθυσμού ανά έτος για το 2019 και λήφθηκε από την Παγκόσμια έκθεση φυματίωσης του ΠΟΥ για το 2020.

Ποιος παθαίνει φυματίωση;

Η φυματίωση μεταδίδεται από ένα άτομο με φυματίωση των πνευμόνων σε άλλα άτομα. Όταν άνθρωποι με ενεργό νόσο βήχουν ή φταρνίζονται, διασπείρουν μικροσκοπικά σωματίδια που περιέχουν Μυκοβακτηρίδια φυματίωσης, που μπορούν να εισέλθουν με την εισπνοή στους πνεύμονες άλλων ανθρώπων. Σε υγιείς ανθρώπους, τα μικρόβια φυσιολογικά παγιδεύονται και καταστρέφονται από τους αμυντικούς μηχανισμούς του πνεύμονα.

Ωστόσο, αν οι αμυντικοί μηχανισμοί είναι πολύ νωθροί ή δεν είναι αρκετά αποτελεσματικοί, ή αν υπάρχουν πάρα πολλά βακτηρίδια, τα μικρόβια μπορούν να αναπτυχθούν και να προκαλέσουν τη νόσο. Ακόμη και υγιείς άνθρωποι μπορεί να προσβληθούν από φυματίωση, αλλά άνθρωποι με αδύναμο ή κατεστραμμένο ανοσιακό σύστημα (μικρά παιδιά, καπνιστές, διαβητικοί, εκείνοι που παίρνουν ανοσοκατασταλτικά φάρμακα κι εκείνοι που έχουν προσβληθεί από τον ιό HIV) έχουν υψηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου αν εκτεθούν σε κάποιον που πάσχει από τη νόσο.

Ποια είναι τα συμπτώματα της φυματίωσης;

Η φυματίωση προκαλεί διάφορα γενικά συμπτώματα που μπορεί να παρατηρηθούν σε οποιαδήποτε βαριά λοίμωξη.

Επίσης προκαλεί συμπτώματα που οφείλονται στην προσβολή ενός ή περισσοτέρων οργάνων:

Γενικά συμπτώματα της φυματίωσης

Πυρετός

Κόπωση

Ανορεξία

Απώλεια βάρους

Τοπικά συμπτώματα της φυματίωσης

Στους πνεύμονες:

Βήχας

Παραγωγή πτυέλων (απόχρεμψη)

Πόνος στο θώρακα

Στους λεμφαδένες:

Οι λεμφαδένες διογκώνονται

Στα οστά και τις αρθρώσεις:

Πόνοι στα οστά και τις αρθρώσεις

Κανένα σύμπτωμα δεν είναι χαρακτηριστικό της φυματίωσης (όλα μπορεί να προκληθούν και από άλλα νοσήματα), αλλά η αργή αύξηση των συμπτωμάτων μπορεί να υποδηλώνει ότι υπάρχει πιθανότητα φυματίωσης.