Με φυματίωση νοσηλεύεται κρατούμενος των φυλακών Δομοκού

Στο νοσοκομείο της Λαμίας νοσηλεύεται ένας κρατούμενος των φυλακών Δομοκού, ο οποίος νόσησε με φυματίωση.

Ο Έλληνας κρατούμενος νοσηλεύεται για δεύτερη εβδομάδα και αναμένεται να επιστρέψει στις φυλακές τις επόμενες ημέρες, αφού θα έχει ολοκληρώσει την θεραπεία του και θα έχει συμπληρώσει τις 18 ημέρες που απαιτούνται για την μη μετάδοση της νόσου.



Σύμφωνα με το LamiaNow, όλα ξεκίνησαν πριν δύο εβδομάδες όταν ο κρατούμενος εμφάνισε συμπτώματα της ασθένειας, η οποία διαπιστώθηκε από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε άμεσα και εξακολουθεί να παραμένει φρουρούμενος, για την θεραπεία του.



Το κρούσμα φυματίωσης σήμανε συναγερμό στο Κατάστημα Κράτησης του Δομοκού και υπό τον φόβο της εξάπλωσης της νόσου, που σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί ακόμα και σε θάνατο, δύο κλιμάκια γιατρών, ένα από τον ΕΟΔΥ και ένα από το Νοσοκομείο της Λαμίας ανέλαβαν δράση.



Ακολούθησε έλεγχος των κρατουμένων και του προσωπικού, με test Mantoux, προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι εξεταζόμενοι είχαν μολυνθεί από το βακτήριο της φυματίωσης.



Ένας αριθμός test βγήκε θετικός στο βακτήριο και χρειάστηκε οι εξεταζόμενοι να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου έγιναν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις (ακτινογραφίες, μαγνητικές) που θα έδειχναν αν επρόκειτο για φορείς του βακτηρίου ή για ενεργή και μεταδοτική μόλυνση.



Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι ουδείς διαπιστώθηκε με ενεργή φυματίωση.