Εκτεταμένο black out στην Καστοριά εξαιτίας πετροκούναβου

Εκτεταμένο black out έβαλε στο σκοτάδι τον νομό Καστοριάς τα ξημερώματα της Κυριακής 9 Νοεμβρίου. Αρχικά, η μαζική διακοπή ρεύματος αποδόθηκε σε τεχνική βλάβη και διήρκεσε σχεδόν δύο ώρες.

Ωστόσο, πίσω από το black out βρισκόταν ένα πετροκούναβο και όχι τεχνική βλάβη.



Τα συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ που έδωσαν μάχη για να εντοπίσουν και να επιδιορθώσουν τη ζημιά στον υποσταθμό στο Δισπηλιό Καστοριάς, εντόπισαν το μικρό θηλαστικό που φέρεται να εισήλθε στον χώρο και να προκάλεσε βραχυκύκλωμα, ερχόμενο σε επαφή με κρίσιμο τμήμα του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Το άτυχο ζώο έπαθε ηλεκτροπληξία και ο υποσταθμός ετέθη εκτός λειτουργίας, βυθίζοντας στο σκοτάδι την πόλη του Άργους Ορεστικού και δεκάδες χωριά του Δήμου Καστοριάς και του Δήμου Άργους Ορεστικού.