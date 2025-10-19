Κατά φαντασία «σερίφης» ανέβαζε το πιστόλι του στα social media και τον εντόπισε η ΕΛ.ΑΣ.

Ένας 48χρονος άνδρας από το Περιστέρι φαίνεται πως είχε... φαντασιώσεις ότι πρωταγωνιστεί σε ταινία δράσης, καθώς ανέβαζε στα social media στιγμιότυπα με πιστόλι και φυσίγγια πάνω στο τραπέζι του. Μόνο που λογάριαζε χωρίς την ΕΛ.ΑΣ. η οποία τον εντόπισε και εισχώρησε ανάμεσα στο… κοινό του.



Σύμφωνα με την αστυνομία, οι άνδρες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Περιστερίου εντόπισαν την ανάρτηση και προχώρησαν άμεσα σε επέμβαση στο σπίτι του 48χρονου, το μεσημέρι της 15ης Οκτωβρίου 2025.



Κατά την έρευνα, οι αστυνομικοί βρήκαν το ίδιο πιστόλι, έναν γεμιστήρα και τέσσερα φυσίγγια, τα οποία ο… επίδοξος «σερίφης» είχε επιμελώς κρύψει στον αποθηκευτικό χώρο ενός καναπέ.



Το όπλο και όλα τα υπόλοιπα που βρέθηκαν στο σπίτι κατασχέθηκαν και εναντίον του 48χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων, που έχει ήδη διαβιβαστεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.