Στα χέρια της ΕΛΑΣ ξανά γνωστός youtuber - Αντιμέτωπος με κατηγορίες περί ρατσιστικής βίας

Αντιμέτωπος με κατηγορίες είναι ένας πολύ γνωστός youtuber, που συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Αντιμετώπισης Ρατσιστικής Βίας της Κρατικής Ασφάλειας.

Πληροφορίες αναφέρουν πως έγινε αστυνομική επιχείρηση νωρίς το βράδυ της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου και ο youtuber προσήχθη στη ΓΑΔΑ. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, επίδικο της υπόθεσης είναι τα όσα διημείφθησαν σε βίντεο στο TikTok, τα οποία εμπίπτουν στον αντιρατσιστικό νόμο.



Ο 36χρονος αναμενόταν να μεταχθεί σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου, το πρωί, στον αρμόδιο εισαγγελέα, στο πλαίσιο της άσκησης ποινικών διώξεων.

Με πλούσιο... βιογραφικό

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο youtuber είχε απασχολήσει και στο πρόσφατο παρελθόν τις Αρχές για βίντεο τα οποία είχε αναρτήσει στα social, αλλά και συμπεριφορές που προβάλλονταν ενίοτε και σε ζωντανή μετάδοση, οι οποίες παρέπεμπαν σε κακοποιήσεις. Για εκείνη την υπόθεση, ο 36χρονος είχε κηρυχθεί προσωρινά κρατούμενος και στη δίκη σε πρώτο βαθμό, είχε αθωωθεί.