«Δικαιοσύνη μέχρι τέλους» για τον Πάνο Ρούτσι στο Άργος

Συγκέντρωση συμπαράστασης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου στην πλατεία Αγίου Πέτρου στο Άργος, για τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι.

Οι συμμετέχοντες κρατούσαν πανό με συνθήματα όπως «Δικαιοσύνη μέχρι τέλους» και «Όχι στη συγκάλυψη», στέλνοντας μήνυμα αλληλεγγύης στον αγώνα του. Ακολούθησε πορεία στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του 22χρονου Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών, βρίσκεται σε απεργία πείνας εδώ και 14 μέρες μπροστά στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη στο Σύνταγμα. Βασικό του αίτημα είναι η εκταφή της σορού του γιου του, ώστε να διαπιστωθεί με απόλυτη βεβαιότητα ότι ταυτίζεται με τα οστά του, αλλά και να γίνουν εξειδικευμένες τοξικολογικές εξετάσεις για να εξακριβωθούν τα πραγματικά αίτια του θανάτου του.

