100 αρμυρίκια «ρίζωσαν» στο παραλιακό μέτωπο Νέας Κίου – Τημενίου – Μύλων

Μια σημαντική περιβαλλοντική δράση πραγματοποιήθηκε από μαθητές στο παραλιακό μέτωπο μεταξύ Νέας Κίου – Τημενίου – Μύλων του Δήμου Άργους – Μυκηνών.

Συγκεκριμένα, φυτεύτηκαν 100 αρμυρίκια, με τη συνδρομή του Αντιδημάρχου Πρασίνου κ. Χρήστου Πούλου.

Τα δενδρύλλια προμηθεύτηκαν από το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενισχύοντας έτσι τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης με τον ακαδημαϊκό χώρο για την προστασία του περιβάλλοντος και την ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης.

