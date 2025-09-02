Road Runner στη Ρόδο: Καταδίωξη-θρίλερ με μηχανή που έπιασε τα 200 χλμ/ώρα

Εγκληματίας και εν δυνάμει δολοφόνος ήταν ο οδηγός μιας μηχανής στη Ρόδο που συνελήφθη να τρέχει με την απίστευτη ταχύτητα των 200 χλμ/ώρα.

Σύμφωνα με τον ANT1, το περιστατικό σημειώθηκε τον Ιούλιο, όταν αστυνομικοί της ΕΛ.ΑΣ. επιχείρησαν να σταματήσουν για έλεγχο μια μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού, στην οποία επέβαιναν ένας άνδρας και μια γυναίκα. Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη διάρκειας περίπου 25 λεπτών.

Κατά τη διάρκεια αυτής, η μηχανή έφτασε ταχύτητες έως και 200 χλμ./ώρα, ενώ παραβίασε αρκετούς φωτεινούς σηματοδότες, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ.

Η καταδίωξη τελικά διακόπηκε καθώς κρίθηκε ότι υπήρχε σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.

Οι Αρχές ωστόσο συνέχισαν τις έρευνες, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας, μέσω των οποίων κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό. Το Σάββατο 30 Αυγούστου αστυνομικοί μετέβησαν στην οικία του, όπου τον συνέλαβαν, παρά την αρχική του προσπάθεια να διαφύγει.

Εφιαλτικά τα στοιχεία

Είναι γενικά αναγνωρισμένο ότι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστών των οδηγών στην Ελλάδα δεν έχουν ούτε κουλτούρα ασφάλειας, ούτε κοινωνική ενσυναίσθηση για τα όσα μπορεί να προκαλέσει η επικίνδυνη οδήγηση.

Τα στοιχεία της Τροχαίας Αττικής των τελευταίων ετών, που έχει στη διάθεσή του το Flash.gr, για τους ανήλικους οδηγούς, είναι αποκαλυπτικά. Το 2023 ξεψύχησαν στο οδόστρωμα, ανά την επικράτεια, 10 παιδιά-οδηγοί ηλικίας έως 17 ετών ενώ τραυματίστηκαν περίπου 400 ανήλικοι οδηγοί. Ο απολογισμός όμως ήταν βαρύς και για το 2024. Μέχρι και τον Οκτώβριο, 11 παιδιά, που είτε κράτησαν τιμόνι είτε μπήκαν σε αυτοκίνητο χωρίς ενήλικα, έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα, ενώ τραυματίστηκαν περίπου 350.

Την ίδια μελανή εικόνα δίνουν και τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ , με πάνω από 55 νεκρούς (ανεξαρτήτως ηλικίας) ανά μήνα, επίσης για το ’24. Νέοι που είναι πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα: