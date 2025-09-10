Ξυλοκόπησαν άγρια 13χρονο σε πάρκο στη Θεσσαλονίκη: «Λείπει κομμάτι από το κεφάλι», λέει ο πατέρας

Συγκλονίζει ένα νέο περιστατικό βίας και ξυλοδαρμού ανήλικου που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου, σε πάρκο στις Συκιές Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο πάρκο των Αγίων Θεοδώρων.



Ο 13χρονος είχε πάει σε φίλους του στο συγκεκριμένο πάρκο, ενώ κοντά στο σημείο μένει η γιαγιά του. Σύμφωνα με τον πατέρα του και όσα κατήγγειλε ο ίδιος στο MEGA, ο γιος του δέχθηκε επίθεση με σίδερα από κουκουλοφόρους.

Η περιγραφή σοκ του πατέρα

«Ήρθαν με μηχανάκια, σταμάτησαν και άρχισαν και τον χτυπούσαν. Είχαν σίδερα και κουκούλες. Δεν ξέρω τι έγινε, ο μικρός είναι πολύ σοβαρά. Έχω τη γυναίκα μου που γέννησε και είχε προβλήματα και επειδή έχω τρία παιδιά, τον μεγάλο τον έστειλα στη γιαγιά του να τον κρατήσει μέχρι να γίνει καλά η μητέρα του. Τον στείλαμε για λίγες μέρες έτσι και αλλιώς θα ξεκινήσουν τα σχολεία τώρα. Βγήκε μία βόλτα και έγινε αυτό το πράγμα. Χτυπούσαν και τα άλλα παιδιά, αλλά τα άλλα παιδιά ξέφυγαν, ο δικός μου δεν μπορούσε να τρέξει. Δεν τους κλέψανε γιατί ξεσηκώθηκαν και άλλα άτομα εκεί πέρα και αυτοί έφυγαν προς το αστυνομικό τμήμα. Λείπει κομμάτι από το κεφάλι του», ανέφερε ο πατέρας του 13χρονου.



«Είναι στο «Γεννηματάς» το παιδί. Τώρα θα μπει στο χειρουργείο. Του λείπει κομμάτι από το κεφάλι, δεν είναι ότι απλά του άνοιξαν το κεφάλι. Δεν ξέρω αν είναι ανήλικοι και ενήλικες», συνέχισε.



Για το περιστατικό συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των υπολοίπων δραστών.