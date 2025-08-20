Τραγωδία στην Αγία Παρασκευή: Μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ - Νεκρός ο οδηγός της μοτοσικλέτας

Θανάσιμα τραυματίστηκε ένας μοτοσικλετιστής, ο οποίος λίγο μετά τις 10:00 το πρωί της Τετάρτης (20/8) ενεπλάκη σε τροχαίο στον Σταυρό της Αγίας Παρασκευής και συγκεκριμένα στη συμβολή των λεωφόρων Μεσογείων και Λαυρίου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την ΕΛΑΣ, η μοτοσικλέτα μετά από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας της και έπεσε πάνω σε έτερο όχημα, με αποτέλεσμα τον πολύ σοβαρό τραυματισμό του αναβάτη της. Ο άτυχος άνδρας, ηλικίας περίπου 40-45 ετών, μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Γεννηματάς» όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Επί τόπου βρίσκονται αστυνομικοί της Τροχαίας, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος είναι υπό διερεύνηση.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο που σημειώθηκε το τροχαίο δυστύχημα:

Φωτ.: Eurokinissi

Φωτ.: Eurokinissi