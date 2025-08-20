Ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο: Πραγματογνώμονας επιχείρησης - «Φταίει η συμπεριφορά των εφήβων»

Σε εξέλιξη είναι η δικαστική και τεχνική διερεύνηση του ατυχήματος που σημειώθηκε το βράδυ της 15ης Αυγούστου στο λούνα παρκ της Κρεμαστής στη Ρόδο. Υπενθυμίζουμε ότι το περιστατικό οδήγησε στον ελαφρύ τραυματισμό τεσσάρων εφήβων ηλικίας 15 έως 17 ετών.

Η αστυνομία κάνει λόγο για «θραύση καθίσματος» και διερευνά το ενδεχόμενο σωματικής βλάβης από αμέλεια κατά συρροή. Ωστόσο, η επιχείρηση, μέσω του τεχνικού της πραγματογνώμονα, Απόστολου Γιαννακουντζού, ναυπηγού μηχανολόγου ηλεκτρολόγου μηχανικού, αμφισβητεί ευθέως αυτό το σενάριο με εκτενή έκθεση που αποδίδει το συμβάν αποκλειστικά σε παραβίαση οδηγιών από τους ίδιους τους ανηλίκους.

Τι αναφέρει η πραγματογνωμοσύνη

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα dimokratiki.gr, ο κ. Γιαννακουντζός παρουσιάζει μια διαφορετική εκδοχή: οι ανήλικοι φέρονται να σηκώθηκαν όρθιοι κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού «ταψί», αγνοώντας τόσο την πινακίδα με τις σχετικές οδηγίες όσο και τις φωνητικές προειδοποιήσεις του χειριστή. Παρά τη μείωση της ταχύτητας από τον χειριστή, οι επιβάτες είχαν ήδη χάσει την ισορροπία τους, με αποτέλεσμα να εκτοξευθούν λόγω των φυσικών δυνάμεων. Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «υπέστησαν αυτό που προβλέπουν οι νόμοι του Νεύτωνα».

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι το κάθισμα δεν έσπασε, αλλά παραμορφώθηκε ελαφρώς -κατά 8 έως 19 εκατοστά- λόγω πίεσης, κάτι που θεωρείται φυσιολογική καταπόνηση και όχι τεχνική αστοχία.



Η ανάλυση βασίζεται σε διεθνή πρότυπα ασφαλείας (ΥΑ 65006/2022 και EN 18314-1:2019), τα οποία συνδέουν άμεσα την ασφάλεια των παιχνιδιών με την ανθρώπινη συμπεριφορά. Σύμφωνα με αυτά, οι έφηβοι άνω των 14 θεωρούνται ικανοί να αντιληφθούν τους κινδύνους και να φέρουν ευθύνη για τις πράξεις τους. Ο μηχανικός τονίζει ότι η συμπεριφορά των νεαρών - πιθανώς παρακινημένη από την ανάγκη για επίδειξη ή πρόκληση - ήταν προβλέψιμη, αλλά παρά ταύτα, ανεπίτρεπτη.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η έκθεση δεν μένει μόνο στο τεχνικό κομμάτι. Ο πραγματογνώμονας συνδέει το περιστατικό με τις σύγχρονες ψυχολογικές προσεγγίσεις που περιγράφουν τον έφηβο ως «παιδί βασιλιά» («enfant roi»), όρο που χρησιμοποιείται από Γάλλους κοινωνιολόγους και ψυχαναλυτές για να περιγράψει την κακομαθημένη ή επιδειξιομανή συμπεριφορά.

Ο ίδιος προειδοποιεί ότι οι παράγοντες όπως η περιέργεια, η τάση για αδρεναλίνη, η διάθεση επίδειξης και η απουσία φόβου ενισχύουν την πιθανότητα ατυχημάτων. Επικαλείται μάλιστα κοινωνιολογικές μελέτες που επισημαίνουν πως ολοένα και περισσότεροι έφηβοι εμπλέκονται σε επικίνδυνες συμπεριφορές, με τις οικογένειες να αδυνατούν να θέσουν όρια λόγω κοινωνικών και ψυχολογικών παραγόντων.