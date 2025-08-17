Ρόδος: «Φοβήθηκα πολύ, πετάχτηκα στον αέρα» λέει 16χρονος για το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ

«Φοβήθηκα πάρα πολύ… ένιωσα ότι πετάχτηκα από το ταψί και για λίγα δευτερόλεπτα δεν ήξερα αν θα ξαναπατήσω στη γη», περιγράφει ο 16χρονος που βρέθηκε στη δίνη του εφιάλτη στο λούνα παρκ της Ρόδου. Ο ίδιος δηλώνει πως όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα: «Ένιωσα το σώμα μου να εκτοξεύεται, δεν μπορούσα να κρατηθώ πουθενά και έβλεπα γύρω μου πανικό».

Ακόμη πιο συγκλονιστική είναι η μαρτυρία του 17χρονου φίλου του, που καθόταν δίπλα του στο μοιραίο παιχνίδι. «Νόμιζα πως θα πεθάνω. Δεν μπορούσα να αναπνεύσω, χτυπούσα παντού και έλεγα από μέσα μου “εδώ τελειώνει η ζωή μου”». Με τρεμάμενη φωνή, ο νεαρός περιγράφει ότι οι στιγμές εκείνες έμοιαζαν ατελείωτες: «Ήταν σαν εφιάλτης που δεν τελείωνε».

Το σοκαριστικό ατύχημα σημειώθηκε όταν το παιχνίδι «ταψί» φέρεται να παρουσίασε ξαφνική βλάβη, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να βρεθούν εκτός ισορροπίας και να εκτοξευτούν με δύναμη. Στο σημείο επικράτησε χάος, με κόσμο να ουρλιάζει και να τρέχει για βοήθεια, ενώ ασθενοφόρα έσπευσαν για τη διακομιδή των τραυματιών.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία, με ερωτήματα να τίθενται για τα μέτρα ασφαλείας στα λούνα παρκ, αλλά και για το αν γίνονται οι απαραίτητοι έλεγχοι στα μηχανήματα. Οι δύο ανήλικοι, αν και τρομοκρατημένοι, στάθηκαν τυχεροί που γλίτωσαν τα χειρότερα, με την περιπέτειά τους να αποτελεί ζωντανή απόδειξη της επικινδυνότητας που μπορεί να κρύβει ένα φαινομενικά αθώο παιχνίδι.