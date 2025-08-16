Σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ της Ρόδου - Βίντεο που κόβει την ανάσα

Παραλίγο τραγωδία σε λούνα παρκ της Ρόδου το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025.

Φρικτές μνήμες ξύπνησαν στο νησί των Ιπποτών, όταν σε λούνα παρκ που λειτουργεί σε περιοχή της Ρόδου, τέσσερα άτομα εκσφενδονίστηκαν από το λεγόμενο «ταψί» την ώρα που αυτό βρισκόταν σε κίνηση.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ένα κάθισμα από το «ταψί» έσπασε, με αποτέλεσμα τέσσερα άτομα να εκτιναχθούν στον αέρα και να πέσουν με δύναμη στο έδαφος.

Ευτυχώς, δεν υπήρξε κάποιος σοβαρός τραυματισμός, καθώς και τα τέσσερα νεαρά άτομα που έπεσαν εκτός παιχνιδιού, στάθηκαν πολύ τυχερά και σηκώθηκαν μόνοι τους, όπως φαίνεται και στο ακόλουθο βίντεο.

Σύμφωνα με το τοπικό Μέσο 12vima.gr, το ατύχημα συνέβη σε λούνα παρκ που είχε στηθεί σε πανηγύρι.

Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2024, ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του μπροστά στα μάτια της μητέρας και των αδελφών του, όταν εκφενδονίστηκε από το παιχνίδι «crazy dance» σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής.

Πρόσφατα εξάλλου, το πολυσέλιδο βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Πολυγύρου περιέγραψε τις εγκληματικές παραλείψεις που οδήγησαν στο θάνατο του 19χρονου και με αυτό οδηγούνται σε δίκη, ενώπιον Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, τα τέσσερα πρόσωπα που διώκονται για την υπόθεση σε βαθμό κακουργήματος.



Στο βούλευμα που αριθμεί πάνω από 100 σελίδες, οι δικαστές (κατά πλειοψηφία 2-1) απορρίπτουν την εισαγγελική πρόταση για μετατροπή της πράξης σε θανατηφόρα έκθεση, και αποφαίνονται να δικαστούν ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια) και ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού (crazy dance) για την πράξη της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένης και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατά συρροή, ενώ ο συγκατηγορούμενος τους μηχανολόγος μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του παιχνιδομηχανήματος για απλή συνέργεια στην πράξη αυτή.



Το βούλευμα, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρει ότι το crazy dance ήταν ιδιοκατασκευή με συρραφή και συναρμολόγηση επιμέρους εξαρτημάτων και τμημάτων δίχως να διαθέτει τεχνικό φάκελο και στοιχεία κατασκευαστή, αλλά και γενικότερα δίχως εχέγγυο ή πρότυπο ασφαλείας κατασκευαστή. Απαριθμεί, εξάλλου, συνολικά δέκα αστοχίες - δομικές, μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές - όπως προέκυψαν από την πραγματογνωμοσύνη που διεξήχθη κατά το στάδιο της προκαταρκτικής εξέτασης.