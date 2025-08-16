Δήμος Ρόδου: «Ρολά» στο λούνα παρκ που έγινε το ατύχημα - Ζητήθηκε επανέλεγχος ασφαλείας

Στην ανάκληση της άδειας λειτουργίας του λούνα παρκ, όπου το βράδυ της Παρασκευής (15/8) συνέβη το ατύχημα με το «ταψί», προχωρά ο Δήμος της Ρόδου, μέχρι να γίνει επανέλεγχος των εγκαταστάσεων.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό, η αρμόδια Διεύθυνση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου της Ρόδου, μετά το περιστατικό, σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Μετά το ατυχές συμβάν που έλαβε χώρα χθες Παρασκευή 15 Αυγούστου σε μηχάνημα ψυχαγωγίας εταιρείας που δραστηριοποιείται στην εμποροπανήγυρη της Κρεμαστής Ρόδου με τον τραυματισμό επισκεπτών, η Διεύθυνση Εμπορίου Ενέργειας και Βιομηχανίας του Δήμου Ρόδου, με επικεφαλής τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Δ.Ε. Πεταλούδων και Επιχειρηματικότητας κ. Νικόλαο Τσούλλο αφενός μεν και με την συνδρομή του Α.Τ. Ιαλυσού, σταμάτησε άμεσα την λειτουργία του συγκεκριμένου μηχανήματος, και αφετέρου σήμερα το πρωί 16 Αυγούστου 2025 προχώρησε στην έκδοση της υπ’ αριθμό 2217/2025 Απόφασης Δημάρχου, με την οποία διακόπτει τη λειτουργία του λούνα παρκ της παραπάνω εταιρίας, μέχρι την άρση του κινδύνου που προκάλεσε το συμβάν και την προσκόμιση νέων εγγράφων τεχνικού ελέγχου και νέων πιστοποιητικών για το σύνολο των μηχανημάτων που αναφέρονταν στην έγκριση λειτουργίας, προκειμένου να εξεταστεί από τη Διεύθυνσή η επαναλειτουργία της. Να σημειωθεί ότι η εν λόγω εταιρία κατείχε νόμιμη άδεια λειτουργίας ψυχαγωγικής δραστηριότητας έχοντας προσκομίσει όλα τα απαραίτητα

δικαιολογητικά – πιστοποιητικά από αναγνωρισμένο φορέα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία».