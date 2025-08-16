Δύο συλλήψεις για το σοκαριστικό ατύχημα σε λούνα παρκ στη Ρόδο

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν οι Αρχές για το σοκαριστικό ατύχημα που συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 15 Αυγούστου 2025 σε λούνα παρκ στην Κρεμαστή της Ρόδου, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τέσσερα άτομα.

Για το περιστατικό συνελήφθησαν δύο άτομα, η 64χρονη εκπρόσωπος της επιχείρησης και ο 42χρονος χειριστής του παιχνιδιού, και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, σύμφωνα με την «Ροδιακή».



Όλα συνέβησαν περίπου στις 10 το βράδυ, σε επιχείρηση λούνα παρκ που βρισκόταν εγκατεστημένη στο πλαίσιο του πανηγυριού για τον Δεκαπενταύγουστο στην περιοχή της Κρεμαστής.



Τέσσερα άτομα ηλικίας από 18 έως 20 ετών επιβιβάστηκαν στο παιχνίδι «ταψί», αλλά κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σύμφωνα με πληροφορίες, το κάθισμα έσπασε, με αποτέλεσμα τα τέσσερα άτομα να πέσουν προς τα πίσω και να τραυματιστούν ελαφρά.



Οι επιβαίνοντες στάθηκαν πολύ τυχεροί, καθώς η πτώση έγινε στο άνοιγμα που υπήρχε εκεί και δεν χτύπησαν στα προστατευτικά κιγκλιδώματα.

Από τους άνδρες του Αστυνομικού Τμήματος Ιαλυσού, έχει σφραγιστεί το συγκεκριμένο μηχάνημα-παιχνίδι του λούνα παρκ, ενώ έχει τεθεί αίτημα στον δήμο Ρόδου για αναστολή της άδειας λειτουργίας της συγκεκριμένης επιχείρησης.