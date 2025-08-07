Θεσσαλονίκη: Πιτσιρικάδες «τα έβαλαν» με αστικό λεωφορείο - Πετούσαν στα παράθυρα «νερόβομβες»

Με μπαλόνια και σακούλες γεμάτες νερό επιτέθηκε ομάδα νεαρών κατά αστικού λεωφορείου στη Θεσσαλονίκη, με το περιστατικό να καταγράφεται σε βίντεο από επιβάτη που καθόταν πίσω από τον οδηγό.

Η επίθεση των νεαρών σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη στο αστικό λεωφορείο που εξυπηρετεί τη γραμμή 82Α.

Το συγκεκριμένο δρομολόγιο εκτελείται από την ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. και ενώνει την Νεοχωρούδα με τον Πεντάλοφο. Σύμφωνα με το thestival.gr, το περιστατικό σημειώθηκε στις 23:15 και ενώ το όχημα κατευθυνόταν προς τον Πεντάλοφο.

Τη στιγμή της επίθεσης στο λεωφορείο επέβαινε μόνο ένας επιβάτης, ο οποίος καθόταν πίσω από τον οδηγό. Γνωρίζοντας ότι στο συγκεκριμένο σημείο έχουν πραγματοποιηθεί και άλλες επιθέσεις σε διερχόμενα λεωφορεία, άνοιξε την κάμερα του κινητού του και κατέγραψε το περιστατικό σε πραγματικό χρόνο.

Στα πλάνα διακρίνονται κάποιοι νεαροί να πετούν προς το αστικό μπαλόνια και σακούλες που περιέχουν νερό, τα οποία σκάνε στα παράθυρα χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν περαιτέρω προβλήματα.

Παρόλο που οι επιθέσεις αυτές δεν προκάλεσαν σοβαρές ζημιές αυτή τη φορά, εντείνουν τις ανησυχίες για την ασφάλεια των επιβατών και των οδηγών στα δημόσια μέσα μεταφοράς της Θεσσαλονίκης.

Δείτε το βίντεο: