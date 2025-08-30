Βαθιά θλίψη στη Σίφνο για τον χαμό του νεαρού Λευτέρη

Η κοινωνία της Σίφνου θρηνεί ξανά, λιγότερο από έναν χρόνο μετά την προηγούμενη τραγωδία. Ο Λευτέρης, ένα νέο παιδί γεμάτο ζωή και χιούμορ, έφυγε ξαφνικά, βυθίζοντας τους δικούς του ανθρώπους και ολόκληρο το νησί στο πένθος.

Σε ανάρτησή του, ο Πανσιφναϊκός αποχαιρετά τον Λευτέρη:

«Δυστυχώς, η μοίρα "έπαιξε" ξανά το άσχημο παιχνίδι της. Ένα ακόμα νέο παιδί "έφυγε" ξαφνικά από κοντά μας, βυθίζοντας όλη τη Σίφνο στο πένθος! Ο Λευτέρης μας, με τα τόσα αστεία του και την τόσο δυναμική του παρουσία, πήγε να "παίξει" μπάλα με τον Θανάση μας εκεί ψηλά. Ας είναι το τελευταίο παιδί που "φεύγει" χωρίς να ζήσει τη ζωή του, όπως την είχε ονειρευτεί! Κωστή-Γεωργία, τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια από όλη την ομάδα! Καλό ταξίδι, μικρέ μας άγγελε!!!»