Θανάσης Βασιλόπουλος: «Αντίο πατέρα» - Πένθος για τον γνωστό κλαρινίστα

Δύσκολες ώρες περνά ο Θανάσης Βασιλόπουλος, αφού το πένθος χτύπησε την οικογένειά του. Ο γνωστός κλαρινίστας έχασε τον πατέρα του και κοινοποίησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη δυσάρεστη αυτή είδηση εκφράζοντας το συναίσθημά του δίχως φίλτρα, ανθρώπινα, με αυτά που ένιωθε μέσα του.

«Αντίο πατέρα… Τώρα θα είσαι κοντά στη μάνα και θα σε αγκαλιάζει με το βελούδινο άγγιγμά της. Θα είσαι πραγματικά ευτυχισμένος. Εγώ θα θυμάμαι πάντα να μου μετράς με την παλάμη σου τις πατούσες μου για να μου πάρεις τις λαστιχένιες μποτούλες για να παίζω μέσα στα νερά και στη λάσπη, γιατί ήξερες ότι μου άρεσε πολύ» σχολίασε ο μουσικός φανερά συγκινημένος.

Κληρονομικό χάρισμα

Το μουσικό ταξίδι του Θανάση ξεκίνησε στα 5 του χρόνια, όταν άρχισε να διδάσκεται την τέχνη και τα μυστικά του κλαρίνου. Με τον πατέρα του ως καθοδηγητή (ο οποίος θεωρείται ένας από τους κορυφαίους κλαρινίστες), έζησε την εμπειρία των συναυλιών σε διάφορα μέρη της Ελλάδος από πολύ νεαρή ηλικία. Η εξαιρετική του ικανότητα στο κλαρίνο έκανε εντύπωση, και πριν συμπληρώσει τα 10 χρόνια του, είχε ήδη κατακτήσει το κοινό με τη μαγευτική ερμηνεία του.

Κάτω από την Ακρόπολη

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου (21.00) ο Θανάσης Βασιλόπουλος θα εμφανιστεί στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού σε μια συναυλία με φίλους κάτω απ' την Ακρόπολη, στην οποία σίγουρα θα αναφερθεί στον χαμό του πατέρα του, ίσως να του αφιερώσει και αυτή τη βραδιά. Τα τραγούδια της παράστασης θα ερμηνεύσουν οι: Κώστας Χατζής, Μελίνα Ασλανίδου, Λεωνίδας Μπαλάφας, Παναγιώτης Λάλεζας, HOVIG, Κώστας Μήτσης, Δανιέλα Χατζή και ο Omar Faruk Tekbilek.