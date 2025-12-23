«Η ζωή δεν βιάζεται»: Μοίρασαν μπλουζάκια σε οδηγούς σε δράση για τα τροχαία στον Άγιο Νικόλαο

Μια πρωτότυπη δράση για την ενημέρωση αλλά και την υπενθύμιση της σωστής τήρησης των οδικών κανόνων πραγματοποίησε η Τροχαία Άγιου Νικολάου την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, με τη βοήθεια μικρών παιδιών, μοιράστηκαν δεκάδες μπλούζες σε διερχόμενους οδηγούς προκειμένου να τους ενημερώσουν για τη σημασία της οδικής ασφάλειας αλλά και την υπενθύμισε να μην τρέχουν, να μην καταναλώνουν αλκοόλ όταν βρίσκονται πίσω από το τιμόνι και να φορούν πάντοτε τις ζώνες τους.

Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Από την πλευρά του, ο διοικητής της Τροχαίας Αγίου Νικολάου, Πέτρος Ζερβάκης, ηγήθηκε της δράσης με αφορμή τις γιορτές και υπενθύμισε στους οδηγούς ότι πρέπει να τηρούν αυστηρά τους κανόνες προκειμένου να προστατέψουν τη ζωή τους αλλά και των γύρω τους.

«Στο πλαίσιο πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, πραγματοποιείται μια δράση στη γέφυρα της λίμνης της πόλης μας για να επικοινωνηθούν τα μηνύματα οδικής ασφάλειας προς τους οδηγούς. Με τη βοήθεια των μικρών μας φίλων, προσφέρουμε μπλουζάκια στους διερχόμενους οδηγούς τα οποία φέρουν διάφορα μηνύματα στην πλάτη. Οι οδηγοί θα πρέπει να θυμούνται να είναι προσεκτικοί, να ελέγχουν το όχημά τους προτού ξεκινήσουν, να κάνουν χρήση της ζώνης ασφαλείας, να μην καταναλώνουν αλκοόλ, να προσέχουν τις αποστάσεις που κρατούν με τα προπορευόμενα οχήματα. Παράλληλα οι οδηγοί μηχανής και οι συνοδηγοί τους θα πρέπει να φορούν κράνος».

Η Τροχαία Αγίου Νικολάου ηγήθηκε της πρωτοβουλίας ενόψει των εορτών ζητώντας από τους οδηγούς να είναι πιο προσεκτικοί. pic.twitter.com/LNy7FMyRJy — Flash.gr (@flashgrofficial) December 23, 2025

Ερωτώμενος για το κατά πόσο είναι ικανοποιημένος για την εικόνα με τα τροχαία το 2025, ο κ. Ζερβάκης προσέθεσε «Είμαστε ικανοποιημένοι όσον αφορά με τα τροχαία σε σχέση με την περσινή χρονιά».

Υπενθυμίζεται ότι στην Κρήτη έχουν σημειωθεί δεκάδες θανατηφόρα τροχαία όπου έχουν χάσει τη ζωή τους αρκετοί νέοι συνάνθρωποί μας.