Εφιάλτης στον Χολαργό με 69χρονο παιδόφιλο: Τη στήνει έξω απο σχολεία και προσεγγίζει ανήλικα!

Τον τρόμο έχει σκορπίσει στον Χολαργό ένας 69χρονος ο οποίος σύμφωνα με καταγγελίες προσεγγίζει ανήλικα αγόρια και κορίτσια έξω από σχολεία και προσπαθεί να τα οδηγήσει στο σπίτι του.



Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο άνδρας παραμονεύει έξω από τα σχολεία στο Χολαργό, με αποτέλεσμα οι διευθύνσεις των μονάδων να έχουν ήδη ενημερώσει γονείς και κηδεμόνες.



«Είχαμε ενημερωθεί από το σχολείο αρκετές ημέρες πριν ότι κυκλοφορεί κάποιος άνθρωπος, ο οποίος παρενοχλεί τα παιδιά», αναφέρει γονέας.



«Εμένα πριν 10 ημέρες τον γιο μου, τον πήρε από πίσω, τον φωτογράφισε, του έλεγε έλα να σου δώσω μία καραμέλα και ο γιος μου έφυγε τρέχοντας για το σπίτι έντρομος, που είναι 10 χρόνων το παιδί.



Έχει βγάλει βόλτα τον σκύλο και εκεί τον προσέγγισε και του φώναζε ‘ε, αγοράκι να σου δώσω μία καραμέλα να σε γνωρίσω;



Και είχε πάει και την 28η στην παρέλαση και έβγαλε βίντεο και φωτογραφίες από τα κοριτσάκια της παρέλασης», λέει πατέρας 10χρονου.