Δολοφονία της «αρχόντισσας του Κολωνακίου»: Ποιοι νάρκωσαν και έκαψαν ζωντανή την Ελένη Παπαδοπούλου

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση θανάτου της Ελένης Παπαδοπούλου, χήρας του πλαστικού χειρουργού και πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου, που βρέθηκε νεκρή μέσα στο φλεγόμενο διαμέρισμά της στο Κολωνάκι, στις 29 Ιανουαρίου 2022. Αν και στην αρχή ο θάνατός της αποδόθηκε σε ατύχημα, οι έρευνες των Αρχών αλλά και της εκπομπής «Φως στο Τούνελ» ανέδειξαν πως η γυναίκα έπεσε θύμα δολοφονίας.



Όταν η γυναίκα, που ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «αρχόντισσα του Κολωνακίου», βρέθηκε νεκρή, θεωρήθηκε πως η φωτιά που ξέσπασε στο σπίτι προκλήθηκε από τσιγάρο καθώς η ίδια ήταν φανατική καπνίστρια. Το πόρισμα, ωστόσο, των έμπειρων αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής ανέφερε πως υπήρξε εύφλεκτο υγρό και η φωτιά μπήκε για να σκεπάσει τα ίχνη της δολοφονίας. Για την υπόθεση έχει καταθέσει ήδη ένα άτομο από το κοντινό περιβάλλον της.

Οι αξιωματικοί ερευνούν πρόσωπα και κίνητρα, αναζητώντας ποιος είχε λόγο να κάνει κακό στη γυναίκα. Όπως αποδείχθηκε, η Ελένη Παπαδοπούλου δεν πέθανε από εισπνοή καπνού. Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της είναι μόλις 5%, τιμή που δικαιολογεί φανατική καπνίστρια αλλά όχι θάνατο από φωτιά.

Κατά την τοξικολογική ανάλυση, ανιχνεύτηκε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε νεκρή πριν της βάλουν φωτιά. Τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαίωσαν τελικά το σενάριο. Στα ρούχα της ηλικιωμένης ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης. Κάποιος την είχε περιλούσει με μεγάλη ποσότητα βενζίνης, είχε ποτίσει με αυτήν τον καναπέ που καθόταν το θύμα και τον χώρο γύρω από αυτήν και ύστερα έβαλε φωτιά.

Το πρόσωπο το οποίο ερευνάται ως βασικός ύποπτος είναι από τον στενό κύκλο της. Κλήθηκε να καταθέσει για την υπόθεση δολοφονίας και ο εισαγγελέας καλείται πλέον να αποφασίσει για τη δίωξη.

