Από «τραγικό ατύχημα» σε θρίλερ: Νέα τροπή στον θάνατο της χήρας του πρώην υπουργού

Μια υπόθεση που είχε χαρακτηριστεί ως «τραγικό ατύχημα» παίρνει πλέον διαστάσεις εγκληματικής ενέργειας. Οι αποκαλύψεις της Αγγελικής Νικολούλη στο «Φως στο Τούνελ»για τον θάνατο της Ελένης Παπαδοπούλου–χήρας του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ, Γιάννη Παπαδόπουλου– άνοιξαν ξανά τον φάκελο της πολύκροτης υπόθεσης του Κολωνακίου.

«Τα πράγματα αγριεύουν…»

Οικογενειακή φίλη, εμφανώς σοκαρισμένη από τα νέα δεδομένα, επικοινώνησε με την εκπομπή και μίλησε για όσα γνώριζε. «Θέλω να μιλήσω για κάτι συγκεκριμένο. Είμαι πολύ ταραγμένη… Την έβριζε ακραία, χωρίς λόγο, τη μητέρα του», αποκάλυψε χαρακτηριστικά.

Η ίδια επιβεβαιώνει πως η Ελένη Παπαδοπούλου ήθελε να πουλήσει το σπίτι της, με σκοπό να αποκτήσει ένα νέο στην Αλεξανδρούπολη ή στη Σαμοθράκη – όπως της έλεγε ο γιος της. Ωστόσο, τονίζει πως δεν υπήρχε καμία περίπτωση να δεχτεί να μείνει σε γηροκομείο.

«Ήταν μια αρχόντισσα του Κολωνακίου. Δεν θα πουλούσε τα κοσμήματά της για να πάρει τσιγάρα, όπως ειπώθηκε. Ζούσε μέσα σε έναν κόσμο τέχνης, με πίνακες του Φασιανού και αξιοπρέπεια», πρόσθεσε.

«Μια μάνα που τα έκανε όλα για το παιδί της»

Η μάρτυρας περιγράφει μια γυναίκα που κάλυπτε συνεχώς τον γιο της, προσπαθώντας να κρατήσει την οικογένεια όρθια.

«Ήταν ένα αγαπημένο, αξιοπρεπές ζευγάρι με τον άντρα της. Η κοινωνία του Κολωνακίου έχει συγκλονιστεί. Θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια. Νιώθουμε ενοχές που δεν ψάξαμε περισσότερο. Έχω γίνει ντετέκτιβ», λέει με φανερή συγκίνηση.

Συγγενείς: «Δεν ήταν ατύχημα – θέλουμε να μάθουμε τι συνέβη»

Συγγενείς της Ελένης Παπαδοπούλου «σπάνε» τη σιωπή τους, μετά τις αποκαλύψεις του «Τούνελ». «Έχουμε συγκλονιστεί. Θέλουμε να βρούμε τι έχει γίνει. Πιστεύαμε πως κάηκε από το τσιγάρο της, όπως μας έλεγε ο γιος της», δηλώνει συγγενής στην εκπομπή.

Η ίδια αποκαλύπτει έντονη ένταση ανάμεσα στη μητέρα και τον γιο: «Συγγενικό πρόσωπο τον άκουσε, έξι μήνες πριν τον θάνατό της, να την βρίζει χυδαία. Σε μας έδειχνε άλλο πρόσωπο.»

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο γιος είχε απομακρύνει τη μητέρα του από συγγενείς και φίλους. «Ίσως γιατί δεν ήθελε να μαθευτούν οι συμπεριφορές του», σημειώνει μία εξ αυτών.

«Φοβόταν ότι θα την πήγαινε σε γηροκομείο»

«Η Ελένη φοβόταν. Δεν ήθελε να πουλήσει το σπίτι γιατί πίστευε πως θα την έστελνε σε γηροκομείο», αποκαλύπτει συγγενής. «Από το “θα σου πάρω ένα μικρό σπίτι” μέχρι το “γηροκομείο” η απόσταση είναι τεράστια. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που ζούσε με τον φόβο για το τέλος του.»

Τα νέα ερωτήματα και το μυστήριο με τη γάτα

Οι αντιφάσεις στις καταθέσεις εντείνουν τα ερωτήματα. «Μας είπε ότι η γάτα βρέθηκε κάτω από τον καναπέ, όμως ο καναπές δεν είχε ποδαράκια. Δεν υπήρχε καν χώρος να χωρέσει ζώο από κάτω», σχολιάζει η μάρτυρας. Οι λεπτομέρειες αυτές ενισχύουν τα σενάρια για σκηνοθετημένο σκηνικό.

Ο γιος αλλάζει στάση μετά τις αποκαλύψεις

Μετά το «πόρισμα-φωτιά» της Πυροσβεστικής και τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων που δείχνουν πιθανή εγκληματική ενέργεια, ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου εμφανίστηκε με νέα τοποθέτηση.

«Θα υποβάλω μήνυση κατά αγνώστων για τον θάνατο της μητέρας μου», ανέφερε σε μήνυμά του προς την εκπομπή.

Ο ίδιος πλέον αποστασιοποιείται από τη θεωρία της «ανθρώπινης ανάφλεξης» και δηλώνει ότι «ουδέποτε οι ανακριτές της Πυροσβεστικής είπαν ότι έφταιγε το τσιγάρο».

«Το παρερμήνευσα», λέει, «και τώρα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας ή αυτοκτονίας με χάπια και εύφλεκτο υγρό».

«Μήνυση και για τις πρώην οικιακές βοηθούς»

Ο γιος προανήγγειλε πως στη μήνυση θα συμπεριληφθούν και δύο πρώην οικιακές βοηθοί της μητέρας του, τις οποίες –όπως λέει– δεν είχε αναφέρει αρχικά.

«Θα σας ενημερώνω για κάθε εξέλιξη. Δεν θέλω να μιλήσω άλλο στο τηλέφωνο, γιατί παρερμηνεύονται τα λόγια μου», κατέληξε.

Η υπόθεση της Ελένης Παπαδοπούλου, που αρχικά θεωρήθηκε ένα «δυστύχημα από τσιγάρο», φαίνεται να εξελίσσεται σε ένα σκοτεινό οικογενειακό θρίλερ με πολλές σκιές.

Το «Φως στο Τούνελ» συνεχίζει να ρίχνει φως στα ερωτήματα που βασανίζουν συγγενείς και φίλους: Ποιος ήθελε τη χήρα του πρώην υπουργού νεκρή; Και γιατί;