Την Τρίτη απολογείται ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου - Κατηγορείται ότι τη νάρκωσε και την έκαψε

Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου έλαβε, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 60χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου, στο Κολωνάκι.



Ο άνδρας μεταφέρθηκε στα δικαστήρια της Ευελπίδων, προκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη από τον εισαγγελέα και να απολογηθεί στον ανακριτή.

INTIME

Νωρίτερα είχε συλληφθεί με την κατηγορία της δολοφονίας της 87χρονης μητέρας του, Ελένης Παπαδοπούλου.

Δείτε το βίντεο με τη μεταγωγή του στην Ευελπίδων:

Το χρονικό της υπόθεσης

Όταν η γυναίκα, που ήταν γνωστή με το προσωνύμιο «αρχόντισσα του Κολωνακίου», βρέθηκε νεκρή στις 29 Ιανουαρίου 2022 μέσα στο φλεγόμενο σπίτι της, θεωρήθηκε πως η φωτιά προκλήθηκε από τσιγάρο καθώς η ίδια ήταν φανατική καπνίστρια.



Το πόρισμα, ωστόσο, των έμπειρων αξιωματικών, πραγματογνωμόνων και του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής ανέφερε πως υπήρξε εύφλεκτο υγρό και η φωτιά μπήκε για να σκεπάσει τα ίχνη της δολοφονίας. Για την υπόθεση κατέθεσε ένα άτομο από το κοντινό περιβάλλον της.



Όπως αποδείχθηκε, η Ελένη Παπαδοπούλου δεν πέθανε από εισπνοή καπνού. Το ποσοστό μονοξειδίου του άνθρακα στο αίμα της ήταν μόλις 5%, τιμή που δικαιολογεί φανατική καπνίστρια αλλά όχι θάνατο από φωτιά.



Κατά την τοξικολογική ανάλυση, ανιχνεύτηκε δραστική ουσία ηρεμιστικών χαπιών σε συγκέντρωση πολύ πάνω από τα θεραπευτικά όρια. Η γυναίκα ήταν είτε σε βαθιά καταστολή είτε νεκρή πριν της βάλουν φωτιά.



Τα εγκληματολογικά εργαστήρια επιβεβαίωσαν τελικά το σενάριο. Στα ρούχα της ηλικιωμένης ανιχνεύτηκε ο επιταχυντής καύσης. Κάποιος την είχε περιλούσει με μεγάλη ποσότητα βενζίνης, είχε ποτίσει με αυτήν τον καναπέ που καθόταν το θύμα και τον χώρο γύρω από αυτήν και ύστερα έβαλε φωτιά.