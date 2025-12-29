Ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι στην Πάτρα - Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα σήμερα, Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, το πρωί, όταν ανήλικος έπεσε από μπαλκόνι, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Το περιστατικό, σύμφωνα με το thebest, σημειώθηκε στην περιοχή της πλατείας Παπανδρέου, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Thebest.gr

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το παιδί και το μετέφερε στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων. Η κατάσταση της υγείας του αξιολογείται από τους γιατρούς, ενώ την ίδια ώρα οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης και αν πρόκειται για ατύχημα ή συνέβη κάτι άλλο.

