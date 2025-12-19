Θλίψη στη Θεσσαλονίκη: 19χρονος έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου και σκοτώθηκε

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου στη Θεσσαλονίκη, καθώς ένας 19χρονος έχασε τη ζωή του από πτώση από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης, όταν λίγο μετά τις 10 το βράδυ και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες ένας 19χρονος με καταγωγή από την Αλβανία έπεσε από μπαλκόνι τετάρτου ορόφου πολυκατοικίας, όπως αναφέρει το τοπικό μέσο thestival.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο οι διασώστες διαπίστωσαν επί τόπου τον θάνατο του 19χρονου.

Τα αίτια της πτώσης διερευνώνται από τις Αρχές.