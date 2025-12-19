Παπαγεωργόπουλος: Η συνάντηση στη φυλακή με τους Μητροπολίτες Άνθιμο και Βαρνάβα

Αναφορά στη συνάντησή του με τον τότε Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Άνθιμο, αλλά και τον Μητροπολίτη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα όσο ήταν στη φυλακή έκανε ο πρώην δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος σε μακροσκελή ανάρτησή του. Ο κ. Παπαγεωργόπουλος, περιγράφοντας τη στιγμή της συνάντησης, ανέφερε ότι ο υπαρχιφύλακας τον ενημέρωσε ότι τον ήθελε ο Μητροπολίτης Βαρνάβας.

Διαβάστε περισσότερα για την ανάρτηση του Βασίλη Παπαγεωργόπουλου.