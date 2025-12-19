Ελλάδα Ανήλικοι Θεσσαλονίκη Local News

Εγκατέλειψαν βρέφος και το αδελφάκι του 11 ετών σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού στον Δενδροπόταμο

Τα παιδιά εντοπίστηκαν μόνα τους, να κοιμούνται μέσα στο κρύο. Άμεση κινητοποίηση των Αρχών.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Δύο ανήλικα αδελφάκια, μεταξύ αυτών ένα βρέφος, εντοπίστηκαν να κοιμούνται το βράδυ της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου σε αυλή νεόκτιστου σπιτιού, στον Δενδροπόταμο Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το πρώτο είναι μόλις λίγων μηνών και το δεύτερο 11 ετών. Περίοικος φαίνεται να ειδοποίησε το «Χαμόγελο του Παιδιού» και στη συνέχεια ενημερώθηκε η Άμεση Δράση.

Κατόπιν αυτών συνελήφθησαν οι γονείς των παιδιών (31 ετών ο άντρας και 29 ετών η γυναίκα) για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων. Τα δύο αδελφάκια βρίσκονται για προστατευτική φύλαξη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

