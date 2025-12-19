Ηράκλειο: Τροχαίο δυστύχημα στο Γάζι - Νεκρός ο οδηγός μηχανής

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Γάζι, στον Δήμο Μαλεβιζίου, στον νομό Ηρακλείου. Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, η μηχανή του 65χρονου οδηγού συγκρούστηκε με ΙΧ αυτοκίνητο. Σύμφωνα με τιςπρώτες πληροφορίες του cretalive.gr. ο 65χρονος άνδρας, που ήταν ντόπιος, υπέστη ανακοπή καρδιάς, αν και δεν έχει ξεκαθαριστεί αν αυτή συνέβη πριν ή μετά την σύγκρουση.

Από την άλλη, οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου, δύο 30χρονοι Φινλανδοί, τραυματίστηκαν ελαφρά. Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα και όχημα του ΕΚΑΒ, με γιατρό, για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους τραυματίες στο νοσοκομείο.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το δυστύχημα.