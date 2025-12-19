Σφοδρό τροχαίο με μια νεκρή γυναίκα στη Λάρισα - Παρασύρθηκε από φορτηγό

Στο πένθος βυθίστηκε η πόλη της Λάρισας μετά από σφοδρό τροχαίο που σημειώθηκε στο κέντρο της πόλης με μια γυναίκα να σκοτώνεται ακαριαία καθώς βρέθηκε στις ρόδες ενός φορτηγού, το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, μια γυναίκα παρασύρθηκε από φορτηγό με αποτέλεσμα να βρεθεί κάτω από τις ρόδες του οχήματος, σύμφωνα με τα όσα μεταδίδει το τοπικό μέση ενημέρωσης onlarissa.gr.

Αυτόπτες μάρτυρες κάλεσαν αμέσως τις Αρχές ενώ ασθενοφόρο αλλά και πυροσβεστικό έφτασε στο σημείο. Αμέσως στήθηκε επιχείρηση απεγκλωβισμού της άτυχης γυναίκας ωστόσο δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Πηγή: Onlarissa.gr

Πηγή: Onlarissa.gr

Πηγή: Onlarissa.gr

Η Τροχαία Λάρισας έχει ξεκινήσει έρευνα για το τραγικό συμβάν καθώς δεν έχουν διευκρινιστεί οι λεπτομέρειες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε.