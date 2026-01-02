Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο 20χρονος που έπεσε από τον τρίτο όροφο οικοδομής

Ένας 20χρονος άνδρας έπεσε, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, από τον τρίτο όροφο οικοδομής στην περιοχή του Κορδελιού, στη δυτική Θεσσαλονίκη, την Παρασκευή 2 Ιανουαρίου.

Διασώστες του ΕΚΑΒ, που ειδοποιήθηκε για το περιστατικό, έσπευσαν στο σημείο της υπό ανέγερση οικοδομής, όπου διαπίστωσαν ότι ο νεαρός άνδρας είχε τις αισθήσεις του μετά την πτώση. Αφότου τον σταθεροποίησαν αιμοδυναμικά, τον μετέφεραν στο εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γ. Παπανικολάου».

Στο περιστατικό επιχείρησαν ένα συμβατικό ασθενοφόρο, ένα όχημα μικρού όγκου (smart) και κινητή ιατρική μονάδα, με συνολικά πέντε διασώστες κι έναν ιατρό ΕΚΑΒ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ