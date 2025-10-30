Νέα Ιωνία: 26χρονος βρέθηκε αιμόφυρτος μέσα σε ανελκυστήρα - Καθοριστική η παρέμβαση της ΕΛΑΣ

Σωτήρια ήταν η παρέμβαση των αστυνομικών στη Νέα Ιωνία, καθώς έσωσαν έναν 26χρονο που αιμορραγούσε ασταμάτητα μέσα σε ανελκυστήρα.

Όλα συνέβησαν το μεσημέρι της περασμένης Πέμπτης 23 Οκτωβρίου, όταν σήμανε συναγερμός στο Κέντρο της Άμεσης Δράσης λόγω κλήσης για περιστατικό σε πολυκατοικία της Νέας Ιωνίας. Συγκεκριμένα, οι ένοικοι της πολυκατοικίας ανέφεραν ότι άκουσαν φωνές και ύποπτους θορύβους μέσα από τον ανελκυστήρα, ενώ είδαν και ίχνη αίματος στο πάτωμα του υπογείου.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οι δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ανέβηκαν στον δεύτερο όροφο προκειμένου να διερευνήσουν την κατάσταση.

Τιτάνια μάχη των αστυνομικών

Όσα είδαν μόλις πλησίασαν τον ανελκυστήρα ήταν σοκαριστικά, καθώς ένας 26χρονος βρισκόταν αιμόφυρτος στο εσωτερικό, ενώ έφερε και πολλαπλές μαχαιριές στον λαιμό. Δίχως να σπαταλήσουν χρόνο παρείχαν στον νεαρό τις πρώτες βοήθειες, ενώ τόσο με αιμοστατικές γάζες και επιδέσμους όσο και με πίεση στα τραύματά του προσπαθούσαν να περιορίσουν την αιμορραγία. Επιπλέον, ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ, δίνοντας λεπτομερείς πληροφορίες για το περιστατικό.

Οι αστυνομικοί έδιναν μάχη με τον χρόνο για να καταφέρουν να κρατήσουν στη ζωή τον 26χρονο. Οι κινήσεις τους ήταν συντονισμένες και απολύτως ψύχραιμες. Αφότου σταθεροποιήθηκε η αιμορραγία, έφτασε στο σημείο το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να παραλάβει τον νεαρό και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο. Εκεί υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατάσταση του νεαρού παραμένει κρίσιμη, αλλά σταθερή, με τους διασώστες να τονίζουν ότι η παρέμβαση των αστυνομικών ήταν καθοριστική για τη διάσωσή του.

Έρευνες για το περιστατικό

Από την πλευρά τους οι Αρχές ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να καταστεί σαφές πώς κατέληξε ο 26χρονος μέσα στη λίμνη αίματος εντός του ανελκυστήρα. Δεν έχει αποκλειστεί η πιθανότητα εγκληματικής ενέργειας, αλλά ούτε και αυτή του αυτοτραυματισμού.

Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συλλογή καταθέσεων από τους ενοίκους και την ανάλυση πλάνων ασφαλείας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι συνέβη. Ο 26χρονος, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν είχε απασχολήσει ποτέ τις αρχές, ενώ οι αστυνομικοί διερευνούν αν υπήρχαν προσωπικοί ή ψυχολογικοί παράγοντες πίσω από το περιστατικό.