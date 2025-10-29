Πρέβεζα: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που θάβουν 100 τόνους σάπια ψάρια και κρέατα

Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει τη στιγμή που άτομα θάβουν δεκάδες τόνους ζωικά απόβλητα σε περιοχή της Πρέβεζας, με την Αστυνομία να προχωρά σε τρεις συλλήψεις για περιβαλλοντική ρύπανση.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στα πλάνα του ertnews, από την παράνομη μεταφορά των αποβλήτων, φαίνονται εκσκαφείς να ανοίγουν τις τάφρους και να θάβουν μέσα ψάρια, κοτόπουλα και χαλασμένα κρέατα.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, χειροπέδες περάστηκαν σε 3 άνδρες ηλικίας 28, 46 και 64 ετών ενώ στο πλαίσιο διερεύνησης της υπόθεσης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία 12 ακόμη ατόμων σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία και αναζητούνται.

O 28χρονος συλληφθείς με εντολή 40χρονου – ιδιοκτήτη εταιρείας, με τη συνδρομή οδηγών φορτηγών και χειριστών μηχανημάτων έργου παρέλαβε 8 φορτηγά με απόβλητα ζωικών υποπροϊόντων, τα οποία αφού μεταφέρθηκαν δια μέσω γειτνιάζουσας εταιρείας, της οποίας υπεύθυνος λειτουργίας είναι ο 64χρονος συλληφθείς και διαχειρίστρια 57χρονη, απορρίφθηκαν στο προαύλιο της εταιρείας του 40χρονου που βρίσκεται σε περιοχή της Περιφέρειας Ηπείρου, όπου και ενταφιάστηκαν.

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τα ανωτέρω ζωικά απόβλητα προέρχονταν από επιχείρηση δύο ημεδαπών ηλικίας 64 και 28 ετών που βρίσκεται σε νησί της ελληνικής επικράτεια.

Η ανακοίνωση του Δήμου Ζηρού

Ο Δήμος Ζηρού λίγο αφότου το θέμα πήρε μεγάλες διαστάσεις προχώρησε σε ανακοίνωση για το συμβάν.

Αναλυτικά αναφέρεται:

«Ο Δήμος Ζηρού ενημερώθηκε αιφνιδιαστικά για τη μεταφορά και παράνομη απόθεση αποβλήτων από την κατεστραμμένη μονάδα της Κέρκυρας σε ιδιωτικό χώρο πλησίον της Γέφυρας Καλογήρου.

Δηλώνουμε με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι:

Ο Δήμος Ζηρού δεν είχε καμία εμπλοκή ούτε γνώση στη λήψη ή εκτέλεση σχετικών αποφάσεων.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, η υπόθεση έχει εξιχνιαστεί, έχουν γίνει συλλήψεις και σχηματίστηκε δικογραφία για περιβαλλοντική ρύπανση.

Στον χώρο έχουν πραγματοποιήσει αυτοψία οι υπηρεσίες της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος Βορείου Ελλάδος και της Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας, που είναι οι καθ’ ύλην αρμόδιες για την αξιολόγηση της κατάστασης.

Ωστόσο, το ζήτημα δεν περιορίζεται μόνο στο νομικό σκέλος. Η έντονη δυσοσμία που ήδη καταγράφεται στην περιοχή δημιουργεί εύλογη και σοβαρή ανησυχία στους πολίτες. Καλούμε τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε ενέργειες απομάκρυνσης και ασφαλούς διαχείρισης των αποβλήτων, ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

Ο Δήμος Ζηρού απαιτεί απαντήσεις για το πού και από ποιους ελήφθη η απόφαση να μεταφερθούν τα απόβλητα στη Φιλιππιάδα και ποιοι την εκτέλεσαν, σε ελάχιστη απόσταση από τον ποταμό Λούρο, ένα υδάτινο οικοσύστημα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής σημασίας. Δηλώνει παράλληλα ότι θα εξετάσει, σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους, κάθε δυνατότητα που του παρέχει ο νόμος για την προάσπιση της υγείας και των δικαιωμάτων της τοπικής κοινωνίας.

Η δημοτική αρχή δεν θα ανεχθεί πρακτικές ανομίας. Η διαφάνεια και η προστασία των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές».