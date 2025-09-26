Ερμιονίδα: Γιατί καθυστέρησε η αποκομιδή κλαδεμάτων και ογκωδών αντικειμένων

Μία πρόσκαιρη καθυστέρηση σημειώθηκε το τελευταίο διάστημα στην αποκομιδή βαρέων αντικειμένων και προϊόντων κλαδέματος σε ορισμένα σημεία του Δήμου Ερμιονίδας, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις από μερίδα πολιτών.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Γιάννη Τσαμαδό, η καθυστέρηση προέκυψε λόγω της λήξης της σύμβασης με τον ιδιώτη εργολάβο που είχε αναλάβει τη διαχείριση των απορριμμάτων αυτών. Η σύμβαση είχε φτάσει στο όριο των τόνων διάθεσης, γεγονός που έκανε απαραίτητη την άμεση ανανέωση και επέκτασή της.

