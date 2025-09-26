Ξανά στην Αργολίδα το Σουηδικό Survivor με γυρίσματα στα Γιαννουλαίικα (Pics)

Στα Γιαννουλαίικα του Δήμου Επιδαύρου, στην Αργολίδα, πραγματοποιούνται τις τελευταίες ημέρες γυρίσματα της δημοφιλούς σουηδικής τηλεοπτικής παραγωγής “Eternal Glory”, μιας εκδοχής αντίστοιχης με το γνωστό στην Ελλάδα Survivor.

Η παραγωγή της κρατικής τηλεόρασης της Σουηδίας φιλοξενεί 12 αθλητές, άνδρες και γυναίκες, αρκετοί εκ των οποίων έχουν διακριθεί σε διεθνές επίπεδο. Το πρόγραμμα συνδυάζει αθλητικές δοκιμασίες με στοιχεία reality show, προσελκύοντας εκατομμύρια τηλεθεατές στη Σκανδιναβία.



Διαβάστε περισσότερα για τα γυρίσματα που επικεντρώνονται στον εντυπωσιακό μεγάλο καταρράκτη που βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό, και δείτε τις φωτογραφίες που εξασφάλισε ο anagnostis.org.