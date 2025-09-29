Επιμελητήριο Αργολίδας: Ο Δαμούλος νικητής και στις επαναληπτικές εκλογές

Η παράταξη του Φώτη Δαμούλου είναι η νικήτρια μετά και την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εκλογών στο μεταποιητικό τμήμα του Επιμελητηρίου Αργολίδας, οι οποίες έγιναν έπειτα από κερδισμένη ένσταση που είχε υποβάλλει η παράταξη Βασιλόπουλου.

Με την ενσωμάτωση στο 100% η παράταξη «Συνεργασία Ανάπτυξη» του προέδρου Φώτη Δαμούλου συγκέντρωσε 340 ψήφους έναντι 301 της παράταξης «Αναπτυξιακή Δύναμη» του Θοδωρή Βασιλόπουλου.

