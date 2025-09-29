Ελλάδα Local News Αργολίδα

Επιμελητήριο Αργολίδας: Ο Δαμούλος νικητής και στις επαναληπτικές εκλογές

Η παράταξη «Συνεργασία Ανάπτυξη» διατηρεί την πλειοψηφία που είχε στην Διοικητική Επιτροπή – Περίπου στα ίδια επίπεδα και τα ποσοστά της.

Caption
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η παράταξη του Φώτη Δαμούλου είναι η νικήτρια μετά και την ολοκλήρωση των επαναληπτικών εκλογών στο μεταποιητικό τμήμα του Επιμελητηρίου Αργολίδας, οι οποίες έγιναν έπειτα από κερδισμένη ένσταση που είχε υποβάλλει η παράταξη Βασιλόπουλου.

Με την ενσωμάτωση στο 100% η παράταξη «Συνεργασία Ανάπτυξη» του προέδρου Φώτη Δαμούλου συγκέντρωσε 340 ψήφους έναντι 301 της παράταξης «Αναπτυξιακή Δύναμη» του Θοδωρή Βασιλόπουλου.

Διαβάστε περισσότερα για επαναληπτικές εκλογές στο Επιμελητήριο Αργολίδας και τα αποτελέσματα

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Ελλάδα Local News Αργολίδα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader