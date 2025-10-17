201 κιλά φαγητό στα σκουπίδια στην Ελλάδα: Η θέση μας στην Ευρώπη - Ποιοι είναι πιο «ευσυνείδητοι»

Το 2023, στην ΕΕ σπαταλήθηκαν περίπου 130 κιλά κιλά τροφίμων ανά άτομο. Συνολικά, η ΕΕ παρήγαγε 58,2 εκατομμύρια τόνους αποβλήτων τροφίμων, που περιλαμβάνουν βρώσιμα και μη βρώσιμα μέρη, σημειώνοντας μια μικρή αύξηση 0,7% σε σύγκριση με το 2022 (57,8 εκατομμύρια τόνοι).



Τα στοιχεία προκύπτουν από σχετική έκθεση της Eurostat, σύμφωνα με την οποία τα οικιακά απόβλητα αντιπροσώπευαν περισσότερο από το ήμισυ του συνόλου των αποβλήτων τροφίμων (53%), το οποίο ισοδυναμεί με 69 κιλά ανά κάτοικο. Το υπόλοιπο 47% ήταν απόβλητα που δημιουργήθηκαν στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων: 19% από την παραγωγή τροφίμων και ποτών (24 κιλά ανά κάτοικο), 11% από εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης (14 κιλά ανά κάτοικο), 10% στην πρωτογενή παραγωγή (12 κιλά ανά κάτοικο) και 8% στο λιανικό εμπόριο και άλλες μορφές διανομής τροφίμων (10 κιλά ανά κάτοικο).

Η επίδοση της Ελλάδας



Όσον αφορά τη χώρα μας, για το 2023 η Ελλάδα σπατάλησε 2,09 τόνους φαγητού, το οποίο αντιστοιχεί σε 201 κιλά ανά κάτοικο, που αποτελεί την τρίτη χειρότερη επίδοση εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά την Κύπρο και τη Δανία.



Αυτό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι τις προηγούμενες χρονιές, όπως το 2022 και το 2020, οι Έλληνες σπατάλησαν 196 κιλά και 191 κιλά φαγητού αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα, τα νοικοκυριά ήταν η κύρια πηγή σπατάλης τροφίμων, αντιπροσωπεύοντας το 44,3% του συνόλου.



Στον αντίποδα, χώρες όπως η Ισπανία (65 κιλά), η Σλοβενία (78 κιλά) και η Ουγγαρία (88 κιλά) έχουν πολύ καλύτερες επιδόσεις εντός της Ένωσης.

Eurostat

Η σπατάλη τροφίμων κατανέμεται ως εξής στην Ελλάδα: