ΕΛΑΣ: Παραπληροφόρηση και εικόνες ΑΙ πίσω από τις αναρτήσεις για το σχολείο στη Νέα Ιωνία

Αναφορικά με δημοσιεύματα και αναρτήσεις που κυκλοφορούν τις τελευταίες ημέρες και αφορούν περιστατικό σε σχολική μονάδα της Νέας Ιωνίας Αττικής, η Ελληνική Αστυνομία εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία ξεκαθαρίζει πως αυτές οι ενέργειες και οι εικόνες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «ουδεμία σχέση έχουν με την πραγματικότητα».



Συγκεκριμένα, το Κέντρο Άμεσης Δράσης έλαβε αρχικά κλήση από δικηγόρο, εκπρόσωπο γονέα μαθητή, για φραστικό επεισόδιο εντός του σχολικού χώρου. Λίγο αργότερα, δεύτερη κλήση πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευτικό της ίδιας σχολικής μονάδας.

Αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τη φύση του περιστατικού όσο και την ιδιαιτερότητα του σχολικού περιβάλλοντος, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα μεταφέρθηκαν στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα για τη διενέργεια της προβλεπόμενης προανακριτικής διαδικασίας. Δύο άτομα μεταφέρθηκαν με υπηρεσιακό όχημα, ενώ ο καταγγέλλων προσήλθε αυτοβούλως με ιδιωτικό μέσο.

Δεν ακολουθήθηκε η αυτόφωρη διαδικασία

Ο αρμόδιος εισαγγελέας, έδωσε προφορική εντολή να μην ακολουθηθεί αυτόφωρη διαδικασία και το συγκεντρωθέν προανακριτικό υλικό να υποβληθεί στην Εισαγγελία.



Κατόπιν των ανωτέρω, οι εικόνες που διακινήθηκαν στα social media και οι αναφορές περί συλλήψεων, χρήσης χειροπέδων ή εφαρμογής αυτόφωρης διαδικασίας σε βάρος εκπαιδευτικών είναι «απολύτως ανακριβείς και δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις στην κοινή γνώμη».



Από την Αστυνομία επισημαίνεται ότι προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία το γεγονός ότι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και ιστοσελίδες κυκλοφορεί φωτογραφικό υλικό το οποίο δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με το συμβάν και, προφανώς, αποτελεί προϊόν τεχνητής νοημοσύνης - AI. Η χρήση τέτοιου υλικού όχι μόνο ενισχύει την παραπληροφόρηση, αλλά υπονομεύει και τη νηφαλιότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίζονται παρόμοια περιστατικά.

❌ Δεν υπήρξαν συλλήψεις εκπαιδευτικών.

❌ Δεν εφαρμόστηκε αυτόφωρη διαδικασία.

❌ Δεν έγινε χρήση χειροπέδων.



Εικόνες που διακινούνται και “ντύνουν” σχετικά άρθρα δεν έχουν καμία σχέση με το περιστατικό και είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.



Η Ελληνική Αστυνομία ενεργεί εντός του πλαισίου της νομιμότητας, με ευαισθησία, επαγγελματισμό και θεσμική ουδετερότητα, σέβεται απόλυτα τον ρόλο της εκπαιδευτικής κοινότητας και δρα πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της έννομης τάξης και την προστασία όλων των εμπλεκομένων.