Παρατηρητήριο καυσίμων: Αλλαγή στην διαδικασία ενημέρωσης τιμών
Πλέον, όταν η τιμή παραμένει σταθερή, η δήλωση θα υποβάλλεται κάθε 30 ημέρες και όχι σε εβδομαδιαία βάση, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
Αλλαγές θα πραγματοποιηθούν στη διαδικασία υποβολής δηλώσεων τιμών στο Παρατηρητήριο Καυσίμων, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε το υπουργείο Ανάπτυξης.
Ειδικότερα, με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλάζει η συχνότητα υποβολής δηλώσεων τιμών στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων. Πλέον, όταν η τιμή παραμένει σταθερή, η δήλωση θα υποβάλλεται κάθε 30 ημέρες και όχι σε εβδομαδιαία βάση, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα.
Η απόφαση, που φέρει την υπογραφή του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, αποτελεί τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης του 2022 (Υ.Α. 106242/07.11.2022) και ανταποκρίνεται σε αίτημα της Ομοσπονδίας Βενζινοπωλών Ελλάδας (ΟΒΕ).
Στόχος της νέας ρύθμισης είναι η μείωση της γραφειοκρατίας και η διευκόλυνση των επαγγελματιών του κλάδου, αποφεύγοντας περιττές διαδικασίες σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει μεταβολή τιμών.