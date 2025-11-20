Μπορεί το σκόρδο να αντικαταστήσει τα στοματικά διαλύματα; Οι επιστήμονες απαντούν

Το σκόρδο, ένα από τα πιο ταπεινά υλικά της κουζίνας, μπαίνει ξαφνικά στο επίκεντρο της επιστημονικής έρευνας. Νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι φυσικές του ιδιότητες μπορεί να το μετατρέψουν σε ένα απρόσμενα ισχυρό «όπλο» για την υγεία του στόματος, αμφισβητώντας ακόμη και τα πιο γνωστά στοματικά διαλύματα της αγοράς

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Sharjah στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μελέτησαν τα αποτελέσματα πέντε διαφορετικών ερευνών και διαπίστωσαν ότι το εκχύλισμα σκόρδου μπορεί να προσφέρει προστασία μεγαλύτερης διάρκειας από γνωστές μάρκες που περιέχουν χλωρεξιδίνη – το βασικό αντισηπτικό συστατικό προϊόντων.

Σκόρδο αντί για χλωρεξιδίνη;



Σύμφωνα με τα ευρήματα, στοματικά διαλύματα με υψηλές συγκεντρώσεις εκχυλίσματος σκόρδου είναι εξίσου αποτελεσματικά, και σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη καλύτερα, από εκείνα με χλωρεξιδίνη. Ένα στοματικό διάλυμα με 3% εκχύλισμα σκόρδου μείωσε σημαντικά τα βακτήρια στο στόμα μέσα σε μία εβδομάδα, περισσότερο από ένα διάλυμα χλωρεξιδίνης 0,2%.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι το σκόρδο μπορεί να λειτουργήσει ως «βιώσιμη εναλλακτική λύση» χάρη στις φυσικές αντιμικροβιακές του ιδιότητες. Το σκόρδο είναι ήδη γνωστό για την ισχυρή αντιβακτηριακή και αντιμυκητιακή του δράση, και χρησιμοποιείται σε προϊόντα που στοχεύουν στην καρδιαγγειακή υγεία και την ενίσχυση του ανοσοποιητικού.

Παρόλα αυτά, όπως σημειώνει σε άρθρο της η Daily Mail υπάρχουν μειονεκτήματα. Το εκχύλισμα σκόρδου μπορεί να προκαλέσει ενόχληση στο στόμα και, φυσικά, αφήνει μια άσχημη μυρωδιά. Ωστόσο, οι παρενέργειές του θεωρούνται γενικά λιγότερο σοβαρές από εκείνες της χλωρεξιδίνης, η οποία μπορεί να λεκιάσει τα δόντια, να αλλοιώσει τη γεύση και να προκαλέσει κάψιμο.

Σε κάθε περίπτωση οι ερευνητές τονίζουν ότι χρειάζονται περισσότερες κλινικές μελέτες, με μεγαλύτερο αριθμό συμμετεχόντων και μεγαλύτερη διάρκεια παρακολούθησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πλήρως η αποτελεσματικότητα του σκόρδου ως στοματικού διαλύματος. Παρότι τα αποτελέσματα μέχρι τώρα είναι ενθαρρυντικά, οι περισσότερες υπάρχουσες έρευνες είναι εργαστηριακές και όχι σε πραγματικές συνθήκες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα ευεργετικά χαρακτηριστικά του σκόρδου προέρχονται από τις θειούχες ενώσεις του, όπως η αλισίνη. Έτσι όταν το σκόρδο καταναλώνεται αυτές οι ενώσεις ενεργοποιούνται και προσφέρουν στον οργανισμό ισχυρή προστασία απέναντι σε βακτήρια και μικρόβια.

Την στιγμή λοιπόν που οι ειδικοί αναζητούν φυσικές και πιο ασφαλείς λύσεις για την αντιμετώπιση των βακτηρίων, το σκόρδο φαίνεται να διεκδικεί δυναμικά μια θέση στην καθημερινή στοματική φροντίδα.